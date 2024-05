Per l'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom giunge anche il via libera del governo italiano.

La presidenza del consiglio dei ministri – fa sapere il Swisscom, che controlla Fastweb – ha indicato che “l’operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali”.

Come noto la cosiddetta legislazione Golden Power riserva all’esecutivo di Roma speciali poteri di intervento in determinate transazioni, investimenti o delibere societarie, quando le operazioni potrebbero compromettere interessi pubblici ritenuti essenziali dall’Italia. Il governo può in tali casi far valere il proprio veto o imporre condizioni straordinarie.

Swisscom fa sapere anche che l’acquisizione procede in linea con le tempistiche previste. Il compimento della transazione è tuttora soggetto a ulteriori approvazioni regolamentari (antitrust) e ad altri consueti benestare e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2025.

Swisscom ha annunciato in marzo di aver stipulato accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia, per poi fonderne le attività con la propria controllata italiana Fastweb. Il prezzo pattuito dalle parti è di 8 miliardi di euro. L’operazione, condotta da un’azienda che è per il 51% di proprietà della Confederazione Elvetica, ha sollevato anche vivaci reazioni politiche negative in Svizzera.

Ciò non toglie che stia proseguendo il suo iter in linea con il cronoprogramma.

L’operazione dovrebbe procedere in maniera spedita e rappresenta uno scudo positivo per il mercato, con la nascita di un player positivo soprattutto per le PMI vista la comprovata esperienza dei soggetti coinvolti nel segmento delle piccole e medie aziende.

