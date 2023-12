FSE 2.0, Regione Marche e Assinter avviano formazione ai formatori

Il progetto ha lo scopo di far comprendere il valore e la funzionalità del Fascicolo, per raggiungere, entro il 2026, gli obiettivi della Missione 6 del PNRR.

Venerdì 15 dicembre, presso la Regione Marche, la Direttrice di Assinter, Maria Cammarota, ha presentato il percorso “Formazione ai formatori” per la Regione, le aziende sanitarie e gli operatori sanitari su FSE 2.0. Il progetto ha lo scopo di far comprendere il valore e la funzionalità del Fascicolo, per raggiungere, entro il 2026, gli obiettivi della Missione 6 del PNRR.

Le parole della Direttrice Assinter: “L’FSE, di cui tutti oggi parlano, fiore all’occhiello della nostra Agenda Digitale in Europa, è un prodotto innovativo della sanità digitale, nato nelle Regioni e pensato dalle strutture ICT regionali e dalle in-house laddove presenti. Con la sfidante realizzazione del progetto FSE la sanità italiana entra nella nuova era della sanità digitale e potrà disporre del “nuovo petrolio” (i dati) e delle nuove “autostrade” digitali (le infrastrutture tecnologiche). Il FSE deve essere realizzato per il cittadino, per i medici, per la governance sanitaria e non per rispettare le Milestone del PNRR”.

La Regione Marche ha aderito al progetto di formazione di Assinter Italia, affinché ci sia un utilizzo sempre maggiore e più consapevole del Fascicolo Sanitario Elettronico. La formazione che verrà erogata da Assinter per la Regione Marche sarà di livello HUB, orientata in prevalenza alle figure apicali con ruolo dirigenziale e/o di coordinamento, indirizzo e rappresentanza. Riguarderà la cultura del FSE, incluse le architetture, le tecnologie e gli standard in attuazione del nuovo Fascicolo, i Servizi per i Medici e gli Operatori Sanitari, i Servizi Datadriven per la governance e i Servizi per stakeholder con funzioni di informazione e formazione diffusa sul territorio.

Tra gli intervenuti: Antonio Draisci, Direttore del Dipartimento Salute. Flavia Carle, Direttrice ARS Marche. Paola Cercamondi, Dirigente RU e Formazione, che ha coordinato i lavori. Saluti Istituzionali del Vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.