FSE 2.0, la roadmap della formazione dal 2024

Il 20 dicembre presso la Regione Molise, è stato condiviso il piano di Formazione ai formatori sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Durante l’incontro sono stati definiti il piano esecutivo delle attività formative e una roadmap che prevede l’avvio dei corsi nei primi mesi del 2024.

La Direttrice di Assinter, Maria Cammarota, ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione nel processo di evoluzione del sistema sanitario, necessario per affrontare sfide come invecchiamento e cronicità sempre in aumento. Attualmente, nel contesto del Fascicolo Sanitario Elettronico, si riscontrano ancora disomogeneità e frammentazione, con scarsa alimentazione dei dati, limitata interoperabilità tra i diversi fascicoli e una bassa conoscenza e utilizzo della piattaforma da parte dei cittadini e dei medici. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza offre un’opportunità unica per superare tali criticità e realizzare un FSE efficace, interoperabile e omogeneo a livello nazionale.

Al tavolo di lavoro, presenti: Giuseppe Tondi | Eugenio Pasquariello | Gennaro Panacciulli | Riccardo Tamburro | Nicola Zappone | Ulisse Di Giacomo | Roberto Zarrelli | Grazia Matarante | Raffaele Malatesta