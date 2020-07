Fastweb pronta ad entrare in FiberCop attraverso Flash Fiber?

Fastweb sarebbe pronta ad entrare in FiberCop, la newco della rete secondaria in rame e fibra di Tim, conferendo la sua partecipazione in Flash Fiber.

Fastweb sarebbe interessata a investire nella rete secondaria di Telecom Italia (Tim), di cui l’ex monopolista è pronto a vendere il 40% al fondo infrastrutturale americano KKR, conferendo gli asset di Flash Fiber, la joint venture sull’ultimo miglio che la controllata Swisscom condivide con il gruppo italiano. Lo dicono due fonti vicine alla situazione citate da Reuters.

Flash Fiber è un operatore ‘wholesale-only’ che si occupa dell’installazione di rete in fibra, partecipato all’80% da Telecom Italia e per il 20% da Fastweb.

FiberCop

Telecom Italia, che conferirà la sua rete secondaria a una newco chiamata FiberCop, è in trattativa esclusiva con il fondo KKR per la vendita di una quota di minoranza di circa il 40%.

Tim sta trattando da febbraio in esclusiva con Kkr per la creazione di una newco, FiberCop, che gestirà la rete secondaria in fibra e rame e l’offerta vincolante del fondo dovrebbe arrivare entro l’estate. Il progetto iniziale prevedeva che Kkr ne acquisisse una quota del 40% per 2 miliardi di euro, sulla base di una valorizzazione con un equity value di 4,3 miliardi e un enterprise value di 7,5 miliardi.

Fastweb

L’operazione era stato già detto era aperta ad altri investitori con Tim che comunque intende mantenere il controllo della newco. Fastweb, controllata da Swisscom, è probabile che contribuirà apportando la propria quota in Flash Fiber.

I tempi per il completamento dell’operazione KKR, che peraltro starebbe cercando anche altri alleati pronti a investire in FiberCop, sarebbero stretti. Dalla cessione del 40% della sua rete secondaria in rame e fibra Tim ricaverebbe 1,8 miliardi di euro.

Upgrade

In prospettiva, l’obiettivo di FiberCop è l’upgrade in fibra di tutta la rete secondaria di Tim, con una parziale adozione dell’Fwa (Fixed wireless access). C’è da dire che anche Fastweb spinge molto sullo sviluppo dell’Fwa.

Cos’è FiberCop

FiberCop gestirà l’intera rete in rame di Tim, che progressivamente sarà convertita in fibra (e parzialmente all’FWA).

FiberCop svilupperà la rete in fibra nelle aree nere e grigie.

Continuerà a fornire accesso in rame nelle aree che non sono raggiunte dall’FTTH.

Agirà come operatore wholesale offrenndo accesso all’infrastruttura passiva in rame e fibra a Tim e agli altri OLO.

Agirà, alle giuste condizioni, come integratore di Open Fiber. Lo sviluppo dell’infrastruttura resterà sotto il controllo di Tim.

Lo sviluppo della rete prevede di raggiungere 1.600 comuni (aree nere e grigie). L’obiettivo di copertura sono 13,5 milioni di case entro il 2026, pari al 55% delle 24,3 milioni di case presenti sul territorio nazionale.