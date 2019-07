Fastweb diventa il quinto operatore mobile in Italia: “Rete 5G dal 2020”

Fastweb è il quinto operatore mobile in Italia con l’autorizzazione generale del Mise. L'Ad Alberto Calcagno: 'Da sempre operatori sul fisso con una rete in fibra di ultima generazione ora lo diventiamo anche nel mobile facendo leva su tutti i nostri asset infrastrutturali per giocare un ruolo di primo piano in vista dell’arrivo del 5G", la cui rete Fastweb inizierà a realizzare dal 2020.