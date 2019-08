"Con questo accordo con DAZN, Fastweb intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventi sportivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità” ha dichiarato Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb.

Fastweb e DAZN, al via l’accordo che combina tutta l’offerta sportiva della piattaforma di streaming live e on-demand di DAZN con i servizi Internet a banda ultra larga e la telefonia fissa di Fastweb.

Adesso grazie all’intesa raggiunta è disponibile per tutti i nuovi clienti l’offerta “Fastweb Casa e DAZN” che integra il meglio della connettività e del servizio voce fissi con contenuti sportivi di qualità, ad un prezzo competitivo e senza sorprese in bolletta.

“Fastweb da sempre vicina al mondo dello sport, tramite l’accordo con DAZN, intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventi sportivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità” ha dichiarato Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. “Con il lancio della nuova offerta uniamo all’affidabilità e alla velocità della nostra rete tutte le emozioni dello sport in diretta e on demand per offrire a tutti i nostri clienti la migliore experience possibile”.

Con “Fastweb Casa e DAZN” i clienti potranno navigare in Internet senza limiti e alla massima velocità disponibile, chiamare senza limiti dal proprio telefono di casa verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili, accedere al nuovo servizio di assistenza clienti disponibile dall’area clienti MyFastweb e beneficiare di tutta l’offerta di eventi sportivi disponibili sulla piattaforma streaming di DAZN, sia live che on demand, il tutto al prezzo di 40,95 euro al mese (35,95 euro per i clienti che scelgono di attivare l’offerta online dal sito fastweb.it).

In particolare, sottoscrivendo la nuova offerta oltre in esclusiva alle tre partite per ogni giornata di Serie A e a tutti i match della Serie B, alle competizioni europee più importanti come LaLiga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, è possibile accedere anche a un’ampia offerta di contenuti sportivi extra calcistici. Su DAZN sono infatti visibili anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni grandi eventi sportivi, dal Giro d’Italia al Tour de France e alla Vuelta di ciclismo, dall’Australian Open al Roland Garros all’US Open di tennis, dalla Formula E alla 24 Ore di Le Mans, al campionato WTCR di motori, dalla Serie A all’Eurolega di basket, oltre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’offerta sportiva di DAZN include inoltre anche il football americano dell’NFL e la Major League Baseball (MLB), la boxe e le arti marziali miste (Ufc e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, Nascar e DTM, le principali competizioni europee di rugby (Pro14, Champions Cup e Challenge Cup) e la Cev Champions League di pallavolo.