Fastweb, accordo con Lega nazionale pallacanestro fino al 2023

Fastweb è Sponsor ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.

Grazie all’accordo triennale siglato, Fastweb, già fornitore ufficiale delle infrastrutture di rete di LNP, entra ufficialmente a far parte del circuito di aziende partner a supporto della Lega Nazionale Pallacanestro.

Dal 2018 Fastweb ha avviato il cablaggio in fibra ottica di tutti gli impianti di gioco del campionato di LNP Serie A2 con tecnologie di connessione stabili, performanti e ad alta velocità, consentendo così allo Staff tecnico di ogni Club di accedere ai contenuti in Cloud per analizzare e rivivere nel dettaglio, in qualunque momento, tutte le partite del campionato. Inoltre in occasione della Final Four di Supercoppa di Lega Nazionale Pallacanestro 2019 all’Allianz Cloud di Milano, Fastweb, per la prima volta in Italia, ha trasmesso l’evento sportivo con la nuova tecnologia FWA su onde millimetriche, reso disponibile ad altissima qualità sulla piattaforma LNP Pass.

“In uno dei momenti di massima complessità del Paese, e di conseguenza del mondo dello sport, l’estensione dell’accordo con Fastweb, ulteriormente significativo nei contenuti, è motivo di grande orgoglio per la nostra organizzazione e per i Club che rappresentiamo – dichiara Pietro Basciano, presidente LNP – Riconoscimento sia del lavoro fatto nelle scorse stagioni, in piena collaborazione, raggiungendo obiettivi di forte crescita qualitativa delle connessioni dai nostri campi; sia di fiducia per quanto abbiamo saputo proporre e progettare anche nei mesi molto difficili del lockdown. Che però per noi sono stati di piena attività. E la sigla del nuovo accordo ne è una testimonianza”.

“Sono molto contento di consolidare l’importante sodalizio tecnico tra LNP e Fastweb – sottolinea Fabio Manca, presidente di LNP Servizi – Il periodo che stiamo attraversando è molto difficile e lo sport ne sta soffrendo. Proprio per questo avere a fianco una realtà importante come Fastweb ci fa molto felici e rende onore ad aziende importanti come Fastweb che si dimostrano pronte ad aiutare lo sport. L’accordo tra Fastweb e LNP sta contribuendo al processo di digitalizzazione del paese. Quest’anno aumenteremo il numero di impianti cablati, affidando a Fastweb anche la connessione di numerosi campi della Serie B. Il rinnovo della partnership rappresenta dunque una spinta in più per la ripartenza”.

“Con orgoglio rafforziamo la partnership con la Lega Nazionale Pallacanestro che si fonda sulla condivisione di valori tra Fastweb e questa magnifica disciplina sportiva: competitività, determinazione, velocità, potenza. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità determinante per proseguire con lo sviluppo di nuovi ed innovativi servizi digitali a beneficio di LNP, del Basket Italiano e di tutti i suoi tifosi.” Ha dichiarato Fabio Ginnetti, Head of Industrial Sector & Services Sales di Fastweb.