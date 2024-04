Fastweb, accordo con EOLO per le aree in digital divide in FWA 5G

Fastweb e EOLO hanno siglato un accordo per dare vita ad una partnership strategica in grado di generare valore per i cittadini e per il Paese, accelerando in modo significativo la disponibilità di servizi ad altissima capacità nelle aree del territorio nazionale dove non sono disponibili servizi di connettività fissa performanti.

L’utilizzo combinato delle frequenze ad onde millimetriche in banda 26 GHz acquisite da Fastweb nel corso dell’asta 5G del 2018 e dell’infrastruttura di accesso FWA di EOLO consentirà di realizzare nelle aree oggetto della copertura di EOLO la rete FWA con velocità in download fino ad 1 Giga più estesa del Paese.

Allo stesso tempo EOLO, grazie ad un accordo wholesale con Fastweb, otterrà l’accesso all’infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb e sarà dunque in grado di incrementare ulteriormente le aree in cui potrà rivendere servizi ad alta prestazione di tipo FTTH ai propri clienti, aumentando la propria presenza a livello nazionale.

L’accordo ha un importante valore strategico per entrambe le società.

Fastweb si assicura l’accesso ad una infrastruttura di rete FWA strategica, concentrata nelle aree in cui non sono disponibili reti FTTH, che gli consentirà di estendere la propria copertura ultra-broadband ad un potenziale aggiuntivo di circa 3.5 milioni di unità abitative che diventeranno 5 entro il 2029. L’utilizzo di tale infrastruttura consentirà a Fastweb di accelerare la disponibilità di servizi di accesso FWA 5G con velocità di download fino a 1Gb/s nelle aree in digital divide. Le connessioni così realizzate verranno messe a disposizione anche di operatori terzi in modalità wholesale.

EOLO, grazie all’utilizzo dello spettro in banda 26 GHz di Fastweb, potenzierà la propria capacità di fornire servizi FWA ad altissima capacità consolidando ulteriormente la propria leadership nei servizi di rete fissa su accesso radio; l’accesso all’infrastruttura in fibra FTTH di Fastweb gli consentirà, inoltre, di estendere significativamente la copertura della propria offerta di rete ultra-broadband, aggiungendo un potenziale di circa 2.5 milioni di unità abitative.

L’accordo è subordinato all’approvazione da parte delle Autorità competenti.

Walter Renna, AD Fastweb: “Confermiamo ancora una volta il nostro DNA di operatore con una forte vocazione infrastrutturale e di innovazione. La partnership con EOLO ci consente di utilizzare in modo ancora più efficiente lo spettro per ampliare velocemente la copertura della rete ultra broadband a nostra disposizione. Una rete che metteremo poi a disposizione di operatori terzi, per rendere la nostra mission di operatore wholesale sempre più robusta”.

Guido Garrone, AD EOLO: “La partnership con Fastweb rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo strategico dell’FWA nell’abbattimento del digital divide, come soluzione complementare all’FTTH laddove la fibra risulta antieconomica. Grazie alle frequenze 26 GHz, all’infrastruttura di rete e all’esperienza maturata in oltre 15 anni in tutta la filiera produttiva dell’FWA, possiamo dare seguito alla nostra roadmap evolutiva basata su tecnologia 5G ad onde millimetriche per l’offerta di servizi a 1 Giga, rafforzando ulteriormente la nostra leadership nel mercato FWA”.