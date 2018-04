Ecco quello che dirà Mark Zuckerberg alle 20:15 (ora italiana) nell’audizione congiunta delle commissioni giustizia e commercio del Senato e domani alla commissione per il commercio e l’energia della Camera. Il ceo di Facebook ha solo 5 minuti per leggere il testo, poi dovrà rispondere alle domande al vetriolo.

Stasera dalle 20:15 (ora italiana) inizieranno i due giorni più difficili per Mark Zuckerberg. Il Ceo di Facebook sarà seduto davanti alle commissioni congiunte di giustizia e commercio del Senato per cercare di spiegare il ruolo svolto e i gravi errori commessi dal social network nella vicenda dei dati di 87 milioni di utenti usati illecitamente a scopi elettorali da Cambridge Analytica (214mila gli italiani coinvolti nello scandalo).

I lavori saranno aperti dai presidenti delle due commissioni e poi toccherà a Zuckerberg che leggerà una dichiarazione già preparata. Avrà cinque minuti di tempo per farlo. Poi inizierà ad affrontare l’interrogatorio. I senatori di entrambe le commissioni hanno solo cinque minuti per porre le domande ed è previsto un solo round di fuoco incrociato.

Il 33enne Ceo del social network si scuserà e dirà che è lui il responsabile: “Ho fatto un errore personale nel non aver fatto abbastanza per contrastare il cattivo utilizzo delle risorse e dei dati del social network”. E poi aggiungerà: “Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. È stato un mio errore e mi dispiace”.

Ma “dovrà dare una risposta migliore, questo non è sufficiente” ha detto il senatore Richard Blumenthal che sarà in commissione. “È inutile piangere sul latte versato, occorre risolvere il problema di fondo che è il modello di business di Facebook: vendono le tue informazioni senza il tuo consenso. Questo è ciò che deve cambiare”, ha concluso il senatore.

Con la testimonianza preparata, Zuckerberg illustrerà i passi compiuti dalla società per impedire l’abuso dei dati degli utenti e per proteggere le elezioni dalle interferenze. Dirà il ceo che ”il personale per la sicurezza dei dati e della revisione dei contenuti raggiungerà le 20.000 unità entro la fine dell’anno” e ribadirà che la mossa “inciderà in modo significativo sulla redditività futura” in quanto Facebook inizierà, finalmente, a privilegiare la sicurezza degli utenti rispetto alla redditività.

I passi intrapresi da Facebook includono la limitazione della quantità di informazioni personali a cui gli sviluppatori possono accedere quando un utente effettua il Login da Facebook a un’app esterna. Secondo la nuova policy, gli sviluppatori potranno solo accedere al nome di un utente, alla foto del profilo e all’indirizzo e-mail e dovranno ottenere un’ulteriore approvazione e rispettare i nuovi requisiti per chiedere agli utenti di accedere ai loro post o altri dati privati.

Inoltre Facebook prevede ora per gli inserzionisti, che desiderano pubblicare annunci su temi politici, un processo più rigido di autorizzazione. La mossa potrebbe aiutare a prevenire la diffusione delle fake news, perché questo è stato un modo in cui i troll russi hanno influenzato le elezioni americane del 2016.

Ieri Zuckerberg si è incontrato in privato con i senatori tra cui il democratico Bill Nelson della Florida, ripetendogli che Facebook è stata mentita da Cambridge Analytica. Durante le due audizioni il fondatore di Facebook dovrà anche chiarire se esistono altri casi simili e come evitarli in futuro.

Una volta terminato di leggere il testo, sarà volta delle domande dei senatori Usa.

Domani Zuckerberg ripeterà la scena davanti alla Commissione per il commercio e l’energia della Camera.

Sarà sufficiente metterci la faccia per evitare maxi-multe?

Il testo che leggerà Mark Zuckerberg al Congresso (fonte Agi)

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg dirà al Congresso americano, nelle audizioni di oggi e domani, che lui “ha fatto un errore personale nel non aver fatto abbastanza per contrastare il cattivo utilizzo delle risorse e dei dati del social network”.

“Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. È stato un mio errore e mi dispiace”.

“Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verità e sicurezza. Facebook è un’azienda idealista e ottimista. Per gran parte della nostra esistenza ci siamo concentrati su tutto il bene che le persone in grado di comunicare possono portare”.

Nel testo Zuckerberg ha scritto che “Mentre Facebook è cresciuto, le persone di tutto il mondo hanno ottenuto un nuovo potente strumento per rimanere in contatto con le persone che amano, far sentire la propria voce e costruire nuove comunità. Proprio di recente, abbiamo visto il movimento #Metoo e #Marchforourlives, organizzata, almeno in parte, su Facebook”.

E ancora, Zuckerberg ricorderà la solidarietà e fondi raccolti per le catastrofi naturali: “Dopo l’uragano Harvey, la gente ha raccolto oltre 20 milioni di dollari di aiuti. E oltre 70 milioni di piccole imprese ora usano Facebook per crescere e creare posti di lavoro”. Tutto ciò non basta: “Ma è chiaro ora che non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano usati anche per il danno. Ciò vale per fake news, le interferenze straniere nelle elezioni e discorsi che incitano all’odio, così come per gli sviluppatori e la privacy dei dati. Non abbiamo preso una visione abbastanza ampia della nostra responsabilità, e questo è stato un grosso errore. È stato un mio errore, e mi dispiace. Ho aperto Facebook, lo gestisco e sono responsabile di ciò che accade qui”.

Ed ecco il ‘che fare’ per riacquistare la fiducia delle persone che usano Facebook:

“Dobbiamo esaminare ogni parte del nostro rapporto con le persone e assicurarci di avere una visione sufficientemente ampia della nostra responsabilità. “Non è sufficiente connettere semplicemente le persone, dobbiamo assicurarci che queste connessioni siano positive. Non basta dare alle persone solo una voce, dobbiamo assicurarci che le persone non la usino per ferire le persone o diffondere disinformazione”.

E ancora:

“Non è abbastanza dare alle persone il controllo delle loro informazioni, dobbiamo assicurarci che anche gli sviluppatori a cui hanno dato lo stiano proteggendo. In generale, abbiamo la responsabilità non solo di costruire strumenti, ma di assicurarci che tali strumenti siano utilizzati per sempre. Ci vorrà del tempo per mettere in pratica tutti i cambiamenti che dobbiamo apportare, ma mi impegno a farlo nel modo giusto. Ciò include il miglioramento del modo in cui proteggiamo le informazioni delle persone e salvaguardiamo le elezioni in giro per il mondo”.

Zuckerberg quindi indicherà le priorità sue e del social network:

“La mia priorità principale è sempre stata la nostra missione sociale di collegare le persone, costruire comunità e avvicinare il mondo. Gli inserzionisti e gli sviluppatori non avranno mai la priorità su questo finché guiderò Facebook”. Zuckerberg ricorderà di aver “dato vita a Facebook” quando era ancora al college. “Abbiamo fatto molta strada da allora. Ora serviamo più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo, e ogni giorno le persone usano i nostri servizi per rimanere in contatto con le persone più importanti per loro. Credo profondamente in quello che stiamo facendo. E quando affrontiamo queste sfide, so che guarderemo indietro e vedremo come aiutare le persone a connettersi e dare a più persone una voce come forza positiva nel mondo”. “Mi rendo conto – dirà chiudendo la sua presentazione dinanzi al Congresso – che i problemi di cui stiamo parlando oggi non sono solo problemi per Facebook e per la nostra comunità: sono sfide per tutti noi come cittadini americani“.