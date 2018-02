Who is Who

Fabio Sergio, in Fjord dal 2017, ha maturato un’esperienza ventennale, lavorando con realtà leader a livello mondiale come Whirlpool , Vodafone , GE , HP , LGE, Swisscom, J&J, BBC, Novartis, Merck, UNICEF, GSMA e WEF. Prima di entrare in Fjord è stato Vice Presidente Design di frog design, dove ha contribuito a dare forma alle strategie dell’azienda, oltre ad aver diretto il programma globale di responsabilità sociale.