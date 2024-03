Si chiama CityAirbus NextGen, il nuovo drone passeggeri della Airbus completamente alimentato a batteria e in grado di decollare e atterrare in verticale (eVTOL).

La presentazione al pubblico è avvenuta a Donauworth, in Germania. Il velivolo ha un’apertura alare di 12 metri e può arrivare ad una velocità di crociera di 120 km/h.

Il mezzo è completamente elettrico e le batterie hanno un’autonomia di circa 80 km di volo.

Il debutto ufficiale con volo inaugurale è previsto entro la fine di quest’anno.

Il pubblico ha potuto vedere dal vivo il nuovo drone in occasione dell’apertura del centro di test di Airbus realizzato nella località tedesca, che sarà dedicato al collaudo di sistemi per i veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. Qui è stato testato per la prima volta anche il CityAirbus lo scorso dicembre.

Il mercato mondiale degli eVTOL potrebbe arrivare a valere 51 miliardi di dollari entro il 2031.