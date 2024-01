CES 2024. Ecco il nuovo taxi eVTOL (video)

Si tratta del nuovo velivolo realizzato dalla Supernal, società Hyundai Motor Group, per il decollo e l’atterraggio verticali (eVTOL) a propulsione elettrica, che potrebbe arrivare sul mercato già nel 2028.

Presentato al CES di Las Vegas di quest’anno il nuovo drone passeggeri a quattro posti più il pilota, alimentato a batterie, che può raggiungere una velocità di crociera di oltre 190 Km/h (tra 40 e 65 Km/h in ambienti metropolitani), fino ad un’altitudine di circa 500 metri.

Si tratta dell’S-A2, il velivolo che sarà realizzato dalla Supernal, società Hyundai Motor Group, per il decollo e l’atterraggio verticali (eVTOL) a propulsione elettrica, e che potrebbe arrivare sul mercato già nel 2028.

Nel concept illustrato a Las Vegas, si è evidenziato il dato della silenziosità del mezzo (può far rumore quanto una moderna lavastoviglie), 65 decibel in fase di decollo e atterraggio, 45 decibel in fase di navigazione orizzontale.