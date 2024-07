Da Malpensa a Milano con l’aerotaxi

L’annuncio ufficiale sarà dato a settembre, ma è molto probabile che la finale di Champions League della stagione 2026/2027 si terrà allo Stadio Meazza di Milano. Se tutto andrà bene, ci si potrà arrivare con i taxi volanti, direttamente dall’aeroporto di Malpensa.

Non è suggestione fantascientifica o immaginazione cinematografica, nel 2027 entreranno in funzione nel capoluogo lombardo i primi aerotaxi elettrici a decollo ed atterraggio verticali (eVTOL, acronimo di electric Vertical Take-Off and Landing).

Una rete di vertiporti per velivoli eVTOL dovrebbe coprire la tratta tra l’aeroporto e il centro città, ma presto si estenderà anche ad altri centri urbani chiave del territorio lombardo.

Un accordo per l’intera Lombardia

Il produttore di aeromobili elettrici Lilium, la SEA Milan Airports e Skysports infrastructures, fornitore di infrastrutture per decollo ed atterraggio verticali, appunto gli eVTOL, provvederanno a creare una mappa di tratte che collegheranno la Lombardia attraverso i vertiporti per i Lilium Jet e altri modelli di aerotaxi.

Un progetto teso a migliorare l’accessibilità e la connettività per la mobilità aerea regionale avanzata, che faciliterà il movimento rapido ed efficiente delle persone e sarà fondamentale per offrire alcuni dei primi voli eVTOL premium in Europa.

Per lo sviluppo e l’operatività dei vertiporti in Lombardia e in Italia, si legge nel comunicato, SEA, Skyports e il loro azionista 2i Aeroporti provvederanno a costituire una società in joint venture.

La corsa agli eVTOL in Italia e nel resto del mondo

Diverse città in tutto il mondo stanno valutando i primi voli commerciali di aerotaxi per il 2025 ed il 2026. Parigi è in corsa per aprire una tratta entro quest’anno (le Olimpiadi ormai sembrano sfumare come scenario di volo, ma forse saranno previste delle demo di Volocopter), mentre Dubai ha già reso noto il primo servizio passeggeri stabile dal 2025.

Rimanendo in Italia, invece, è probabile che Roma riesca a soffiare la prima del servizio eVTOL nel nostro Paese a Milano, con il servizio trasporto passeggeri via aerotaxi dall’aeroporto di Fiumicino al centro città, probabilmente il Vaticano, in occasione del Giubileo del 2025.

