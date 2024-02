L’americana Joby Aviation avrà in gestione esclusiva per sei anni il servizio di taxi aerei a Dubai. Il velivolo eVTOL, cioè ad atterraggio e decollo verticali, alimentato con motore elettrico a batterie, è stato progettato per trasportare un pilota e quattro passeggeri ad una velocità massima di oltre 320 km/h. Primi test nel 2025.