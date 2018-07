L’emulatore Dolphin? Ora gira anche su Switch

Un video che dimostra l’utilizzo dell’emulatore Dolphin su Nintendo Switch è recentemente comparso in rete.

Lo YouTuber Mizumi ha pubblicato il video mostrando Dolphin, emulatore di Gamecube, avviato su Switch tramite l’OS Lakka, basato su Linux.

Mizumi ha spiegato che l’emulatore non funziona ancora in modalità docked e senza Joy-Con collegati. Al momento non è neanche compatibile con altri controller, quindi è in grado di supportare de facto solo i titoli per giocatore singolo.

“Funziona su qualsiasi firmware”, ha spiegato Mizumi. “Non c’è alcuna possibilità di bricking o di essere bannati, perché tecnicamente Switch non sta facendo girare il firmware ufficiale e non sa cosa succeda”. Lo YouTuber ha comunque spiegato che la console è destinata ad altri usi e che non ci sono garanzie che l’uso dell’emulatore non provochi effetti imprevisti.