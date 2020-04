eCommerce, perché si parla troppo poco di eBay?

Nei miei acquisti online ho privilegiato eBay ed ancora una volta mi sono trovato a constatare quanto la piattaforma, la cui fama nel nostro Paese è stata eclissata da Amazon sia una destinazione di tutto rispetto sia per chi voglia comprare che per chi voglia vendere online.

In queste settimane, come molti di voi, ho fatto acquisti online, ma mi sono preso a cuore il tranquillizzare i merchant – soprattutto librerie – di spedire ciò che avevo acquistato con comodo, quando le condizioni delle spedizioni avessero salvaguardato la loro serenità e fossero state coerenti con la loro organizzazione.

eBay: i numeri

Mi ha colpito come tutti mi abbiano risposto che ben diverse erano le aspettative di altri acquirenti, forse non consapevoli che dietro una scheda prodotto online ci sia una catena di operazioni complesse che debbono tenere conto del contesto in cui hanno luogo.

Con 26 milioni di visite al mese e 35.000 aziende presenti in Italia, eBay infatti presenta alcune caratteristiche che lo rendono meritevole di una valutazione e di un aggiornamento nel nostro percepito dal grande sito di aste che ha caratterizzato gli inizi della sua avventura e il successo dell’e-commerce agli albori di Internet: