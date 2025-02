Secondo un parere dell’avvocato generale della Ue Maciej Szpunar i portali di eCommerce non sono obbligati a controllare il contenuto degli annunci pubblicitari che compaiono sul loro sito. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia.

E’ quanto emerge dal pronunciamento dell’avvocato sul caso riguardante un marketplace rumeno, con casa madre in Austria, specializzato in offerte pubblicitarie per affitti di case, veicoli, prodotti elettronici o altri servizi vari.

Il portale ha pubblicato l’annuncio di una persona che offre servizi sessuali contenente foto e numero di telefono proveniente dai social network della vittima, utilizzati senza il suo consenso.

La casa madre, che è un editore di prodotti media, ha prontamente rimosso l’annuncio, ma la vittima ha comunque fatto causa all’editore.

L’avvocato generale dell’UE ha analizzato la relazione tra la direttiva sul commercio elettronico e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ha concluso che l’operatore di un marketplace online può contare su un’esenzione dalla responsabilità per quanto riguarda il contenuto degli annunci pubblicati sul suo marketplace, a condizione che svolga un ruolo neutrale e puramente tecnico.

Questa protezione non si applica in caso di intervento attivo nella gestione, modifica o promozione dei contenuti. “Di conseguenza, (l’operatore di Internet) non è tenuto a monitorare sistematicamente il suo contenuto prima della pubblicazione”. Tuttavia, anche se non deve monitorare il contenuto degli annunci pubblicitari, è tenuto a verificare l’identità degli utenti che pubblicizzano su un portale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz