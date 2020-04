eCommerce, le migliori tecniche di CRO (Conversion Rate Optimization)

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

In queste settimane le imprese con l’utilizzo dell’eCommerce stanno correndo ai ripari per adattare la propria strategia ed ovviamente anche la propria organizzazione ad una presenza online attiva ed efficace e, in qualche caso, anche attraverso l’offerta dell’acquisto online.

Covid-19 ed eCommerce

Se molte sono le soluzioni che permettono un’attivazione entry-level nel mondo dell’eCommerce – fra tutti, i software Shopify e Prestashop che mettono a disposizione una versione “as a service” – e se Google My Business e la Vetrina Facebook possono essere adeguati alla promozione dei prodotti per realtà dall’assortimento limitato, è evidente che una strategia eCommerce non può essere definita in pochi giorni o settimane: meglio affidarsi alla presenza sui marketplace generalisti o verticali.

Chi invece ha già un proprio negozio online può invece concentrarsi sull’ottimizzazione delle schede prodotto e della navigazione così da cogliere un cambiamento che perdurerà anche dopo l’allentamento del lockdown.

CRO: Conversion Rate Optimization

Sono le tecniche di CRO (“Conversion Rate Optimization”) che presentano diversi fronti di azione: