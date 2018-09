Ecco l’Agenda del Seminario FUB “Blockchain e servizi: quale ruolo in Italia per le PA e le imprese?”. Roma, 25 settembre 2018

La Fondazione Ugo Bordoni è lieta di invitarla al Seminario

Blockchain e servizi:

quale ruolo in Italia per le PA e le imprese?

25 settembre 2018

ore 8:30-13:30

Oratorio del Gonfalone

Via del Gonfalone 32a (mappa)

Roma

Nata come piattaforma tecnologica per nuovi sistemi di pagamento elettronico (criptovalute), la blockchain (e le Distributed Ledger Technologies, DLT), grazie alle caratteristiche di trasparenza, tracciabilità e sicurezza, si è ben presto affermata a livello globale come una tecnologia fortemente innovativa per una molteplicità di servizi, sia pubblici che privati.

Il Seminario della Fondazione Ugo Bordoni costituirà un importante momento di riflessione e approfondimento su come il Paese potrà affrontare al meglio le opportunità che questa tecnologia offre all’industria, all’agricoltura e ai servizi, con particolare attenzione alla PA.

AGENDA

8:30 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

9:00 Apertura dei lavori

Relazione

Antonio Sassano, Presidente della Fondazione Ugo Bordoni

Videomessaggio

Roberto Viola, Direttore Generale DG CONNECT Commissione Europea

“La strategia Blockchain per l’Europa”

Intervento

Antonio Nicita, Commissario AGCOM

“Blockchain e Regolazione nell’ecosistema digitale”

Keynote

Yann Maigron , Direttore Gestione delle frequenze, ANFR

“Blockchain and Spectrum Management”

“La Governance della blockchain nei servizi della PA”

10:45 Sessione: Blockchain e servizi per la PA e per il Sistema Paese

Le Applicazioni

Stefano Pileri , CEO, Italtel

“Blockchain per la Sanità”

“Blockchain per l’analisi di dati aggregati nel rispetto della privacy”

“Blockchain per il settore agroalimentare”

Le Amministrazioni

Adriana Agrimi , Dirigente Area Trasformazione Digitale, AgID

La Politica

Deborah Bergamini , Vicepresidente Commissione Trasporti e Tlc

, Commissione Trasporti e Tlc Antonello Giacomelli, Commissione Trasporti e Tlc

Modera

Raffaele Barberio, Direttore Key4biz

13:30 Conclusioni

