FUB, pubblicato il nuovo statuto. A quando il nuovo presidente?

La Fondazione Ugo Bordoni (FUB), in house del Mimit che dal 1952 si occupa di Tlc, ha ormai da qualche mese il suo nuovo statuto. Ma manca sempre un nuovo presidente, dopo le dimissioni di Antonio Sassano, fra i massimi esperti di frequenze, che risalgono ormai a diverso tempo fa, a fine ottobre 2023 per l’esattezza.

I consiglieri in carica ci sono, così come le modalità di nomina del presidente contenute nel nuovo statuto.

Il nuovo statuto della Fondazione Ugo Bordoni (scarica il PDF)

Consiglio di amministrazione

La Fondazione, si legge all’articolo 7 del nuovo Statuto, è retta da un Consiglio di amministrazione, organo di gestione, costituito da tre consiglieri:

– due nominati dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, di cui uno nominato in accordo con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

– uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle altre amministrazioni pubbliche, sentito il Comitato delle Pubbliche amministrazioni.

Si legge sul sito che il consiglio di amministrazione, insediato il 21 novembre 2023, è composto dai consiglieri:

Dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici

Prof. Maurizio Mensi

Dott. Alessio Zagaglia

La vacatio del presidente

Ma obiettivamente la vacatio del presidente è nei fatti, anche se la Fondazione sta lavorando come se nulla fosse al suo rilancio come ente di studio e ricerca. Limiti, satelliti, spettro radio: la FUB è su tanti tavoli tecnici e non riesce quasi a stare dietro a tutto. La struttura è viva.

Di fatto, i temi di interesse strategico sul fronte delle nuove tecnologie per il nostro paese non mancano. Dal rapporto a volte conflittuale fra Tlc e satelliti, come dimostra il ruolo di arbitro fra Tim e Starlink assunto dalla Fondazione, passando per il recente innalzamento dei limiti elettromagnetici che va comunque monitorato. Senza dimenticare il tema della transizione al Cloud della nostra PA alla madre di tutti gli argomenti, vale a dire la gestione dell’Intelligenza Artificiale.

Tutti temi su cui la FUB è chiamata a dire la sua, senza dimenticare i nuovi ambiti all’orizzonte, vale a dire lo Spazio e la subacquea.

