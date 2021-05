5G e reti locali. Cosa si è detto al Fubinar della FUB (video integrale)

Le prospettive dell’uso privato dello spettro 5G nel nostro paese, alla luce di una spinta dal basso (bottom up) che arriva da aziende e territori per un uso sempre più diretto dello spettro radio per proteggere l’asset principale di ogni organizzazione, che nell’epoca del digitale sono i dati. Questo in estrema sintesi l’argomento affrontato nel Fubinar della FUB “5G e reti locali”, al quale hanno partecipato Antonio Sassano, presidente della FUB; Laura Aria, commissario Agcom; Anna Ascani, Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico; Laura Aria, Commissario Agcom; Frank Krueger, DG Società Digitale e Infrastrutture-Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); Andreas Mueller, Head of Communication and Network Technology-Bosch; Cristina Data, Director of Spectrum policy and analysis, Spectrum Group-Ofcom; Franco Accordino, Head of Investment in High-Capacity Networks Unit, DG Connect.

La tavola rotonda sulle prospettive per l’uso locale dello spettro 5G in Italia ha visto la partecipazione di Stefano Ciuoffo, Assessore Innovazione Regione Toscana; Mauro Martino, Direttore Ufficio radio spettro Telecomunicazioni Agcom; Giuseppe Galasso, Responsabile Direzione Comunicazioni (DG Concorrenza) Agcm; Donatella Proto, Dgscerp Mise; Karim El Malki, Presidente Athonet Usa; Eugenio Fedeli, Responsabile ricerca e sviluppo RFI Francesca Isgrò, Presidente ENAV.

Il presidente della FUB Antonio Sassano ha sottolineato la spinta dal basso e l’interesse dei territori per un uso locale e privato delle risorse spettrali 5G. “Lo spettro assegnato ad una fabbrica, ad un porto, ad un ospedale garantisce privacy e sicurezza dei dati”, ha detto Sassano. Diversi paesi anche nella Ue, fra cui Germania, Uk e Svezia, hanno già intrapreso un percorso verso l’uso privato e locale dello spettro in ottica di “reti servizio”. Il dibattito è decollato anche in Italia.

#FUBinar @A_Sassano #5G si può sviluppare bottom-up, abbassando le barriere all’ingresso sul mercato per reti costruite intorno a specifici servizi, come porti, fabbriche e aree territoriali. — FondazioneUgoBordoni (@FondBordoni) May 25, 2021

Modello tedesco

Nel suo intervento Frank Krueger, DG Società Digitale e Infrastrutture-Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), ha illustrato il percorso già avviato dalla Germania, apripista e modello di riferimento per questo uso alternativo del 5G. Berlino ha messo a disposizione 100 Mhz in banda 3.7-3.8 Ghz per usi privati del 5G nel 2019, in occasione dell’asta per l’assegnazione dello spettro. Già 126 le richieste e 123 le assegnazioni per sui verticali da parte di università, aziende chimiche e gruppi come Mercedes T-Systems ecc.

In banda 26 Ghz sono stati messi a disposizione 1000 Mhz.

Un grande interesse, quindi, da parte del mercato.

Agcom, Aria: ‘Consultazione sui Vertical in Italia’

A casa nostra, l’Agcom ha da poco avviato una consultazione pubblica sull’uso dello spettro 5G per i Vertical con la delibera 131/21/CONS. “L’obiettivo dell’indagine conoscitiva è verificare attraverso il mercato la praticabilità dell’assegnazione delle frequenze ad uso privato per capire quali sono gli strumenti regolatori migliori per farlo”, ha detto il Commissario Agcom Laura Aria. Il tema è di fatto quello dei Verticals: una volta fatte le reti quali saranno i servizi? Il terreno di gioco si amplia quindi dalla semplice connettività ai servizi concreti.

Mueller (Bosch): ‘Col 5G si passa dal B2C al B2B’

Un cambio di paradigma, il 5G, che riguarda in primo luogo gli utenti. Il nuovo standard di comunicazione implica una differenza sostanziale rispetto al passato, dice Andreas Mueller, Head of Communication and Network Technology-Bosch: “Per i nuovi utilizzi in ambito industriale, agricolo, sanitario spesso servono delle coperture locali in grado di connettere delle comunità specifiche e ristrette di utenti” e comunque il 5G già oggi sta diventando il sistema nervoso della fabbrica del futuro. L’uso locale del 5G servirà inoltre alla nascita di un nuovo ecosistema di startup, ognuna delle quali specializzata in un determinato Vertical.

#FUBinar i dati non dovrebbero lasciare la fabbrica. Reti locali #5G in particolare per garantire la sicurezza. pic.twitter.com/f0z988vMlS — FondazioneUgoBordoni (@FondBordoni) May 25, 2021

Cristina Data (Ofcom): ‘Uso flessibile dello spettro fa crescere i Vertical’

Nel Regno Unito, l’Ofcom ha avviato un’ampia indagine per capire le esigenze del mercato in materia di spettro radio per assecondare le richieste di tutti gli interlocutori. Emerge quindi un quadro molto dinamico dell’uso dello spettro, con diverse modalità di shared access e local spectrum assegnati per usi e spazi diversi su diverse bande di frequenza: 1800 Mhz, 2.39-2.4 Ghz, 3.8-4.2 Ghz, e 500 Mhz di spettro disponibili nella parte bassa dei 6 Ghz. “In questo modo nuovi attori in molti casi riescono ad offrire più soluzioni verticali per industria e società”, ha detto Cristina Data, l’italiana che gestisce le politiche dello spettro in Uk in qualità di Director of Spectrum policy and analysis, Spectrum Group-Ofcom.

Cristina Data di @Ofcom spiega che stanno emergendo con il #5G diversi modelli di business, reti pubbliche gestite da operatori TLC, reti private locali o soluzioni ibride #fubinar #5G pic.twitter.com/OWctva2yEN — Alessio Beltrame (@beltra72) May 25, 2021

#FUBinar: Cristina Data @Ofcom #5G Private network è giustificata da esigenze di maggior sicurezza ed esigenze più stringenti e particolareggiate. pic.twitter.com/elBP8uuO5F — FondazioneUgoBordoni (@FondBordoni) May 25, 2021

Franco Accordino, Head of Investment in High-Capacity Networks Unit, DG Connect, ha illustrato nella sua presentazione tutte le possibilità di finanziamento messe a disposizione dalla Commissione Ue per lo sviluppo del 5G, in linea con i nuovi sfidanti obiettivi di copertura al 2030 del Digital Compass.

