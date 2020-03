‘Doc’, al via domani la 1^ puntata della fiction basata su una storia vera

Sarà trasmessa domani su Rai 1 (canale 101 di Tivùsat) la prima puntata della serie Tv Doc – Nelle tue mani, la nuova fiction ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, primario al Pronto Soccorso di Codogno.

Attualmente impegnato in prima linea nell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la storia di Piccioni ha dell’incredibile.

Primario all’ospedale Maggiore di Lodi, il 31 maggio 2013 a causa di un incidente stradale piccioni entra in coma. Al suo risveglio, l’uomo si rende conto di aver completamente rimosso gli ultimi dodici anni di vita a causa delle lesioni cerebrali subite nell’incidente.

“Mi sveglio convinto che sia il 25 ottobre 2001 e di aver portato mio figlio di 8 anni a scuola“, ha dichiarato il medico in un questa intervista al Corriere della Sera.

Poi il medico ha ricominciato a studiare, intenzionato a riprendere le redini della sua vita e della sua professione. Tutto questo, confessa Piccioni, gli ha insegnato l’empatia che serve per stare accanto ai malati, soprattutto a quelli affetti da Covid-19.

“Ho fatto un master in Pazientologia — racconta Piccioni — non c’è come provare, per capire com’è stare dall’altra parte“. Per destino, ora, segue i pazienti in remissione dal Covid-19.

Doc – Nelle tue mani

La fiction Doc, vede come protagonista Luca Argentiero, nei panni di Pierdante Piccioni e nel ruolo di Andrea Fanti. Al suo fianco, poi, ci saranno numerosi attori: Giovanni Scifoni interpreterà Enrico Sandri, Matile Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, Raffaele Esposito nei panni di Marco Sordoni, Riccardo De Rinaldis Santorelli interpreterà Rick, Silia Mazzieri sarà Alba Patrizi e Pierpaolo Spollon vestirà i panni di Riccardo Bonvenga e Sara Lazzaro.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo in prima serata su Rai 1 (canale 101 di Tivùsat). La serie tv è composta da 16 episodi, suddivisi in 8 puntate totali, trasmesse ogni giovedì fino al 14 maggio.