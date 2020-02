Da oggi scatta il via per i fan italiani di Disney+ la promozione di abbonarsi alla piattaforma al prezzo di 59,99 euro all’anno. L'offerta scade il 23 marzo, il giorno prima del lancio della piattaforma nel nostro Paese.

Da oggi, per la prima volta, i fan italiani di Disney+ potranno abbonarsi alla piattaforma al prezzo di lancio di 59,99 euro all’anno. Questa offerta pre-lancio – equivalente a circa €5 al mese – sarà disponibile solo fino al 23 marzo 2020.

Come già annunciato, il 24 marzo 2020 la piattaforma di streaming verrà lanciata in Regno Unito, Irlanda, Francia; Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera. Il lancio in altri paesi europei, tra i quali Belgio, paesi Scandinavi e Portogallo è previsto nel coro dell’estate 2020.

Il prezzo standard di abbonamento al momento del lancio sarà poi di 6.99 euro al mese o 69.99 euro all’anno.

Su Disney+ gli utenti troveranno contenuti iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Guerre Stellari e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma.

Al momento del lancio, sulla piattaforma saranno disponibili 25 titoli originali esclusivi e gli abbonati potranno vivere l’esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV.

Sarà possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti potranno fruire inoltre di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili.

Disney+: negli Usa abbonati oltre le attese

Negli Usa Disney+ ha debuttato il 12 novembre scorso, e, a parte qualche problema tecnico iniziale, si è rivelato subito un grande successo nel Paese tanto che, ad oggi gli abbonati sono arrivati a quota 28,6 milioni.

Secondo le ultime stime di Ampere Analysis, con il dato attuale la media company sarebbe al quinto posto negli USA nella classifica dei servizi streaming per numero di abbonati.

Al primo posto c’è Netflix, con i suoi 61.3 milioni di iscritti, poi Amazon Prime Video (42.2 milioni), al terzo Apple TV Plus (33.6 milioni), e infine Hulu (31.8 milioni). Quest’ultimo è già proprietà della media company.

Disney Plus sarà l’anti Netflix?

Disney + è la grande scommessa della Walt Disney Company per ribaltare il predominio di Netflix nel settore Subscription Video On Demand (SVOD). I film di prima visione prodotti dalla media company e dalle sue filiali non finiranno sui canali TV di proprietà Disney come ABC, Disney Channel e Freeform, ma saranno tutti trasmessi in streaming su Disney +, a meno che non siano classificati come vietati ai minori. Altri film per adulti probabilmente finiranno su Hulu, sempre di proprietà della multinazionale.

Il servizio della media company è lo streamer di più alto profilo dell’anno, dopo il lancio di Apple TV + il 1 ° novembre. In arrivo nel 2020 HBO Max di Warner Media e Peacock di NBC / Universal.