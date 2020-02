Il servizio di streaming Disney+ ha raggiunto i 28,6 milioni di iscritti a poco meno di tre mesi dalla sua attivazione in molti paesi del mondo. Lo rilevano gli ultimi risultati finanziari della trimestrale che evidenziano inoltre ricavi per 21 miliardi di dollari.

“Abbiamo avuto un forte primo trimestre, evidenziato dal lancio di Disney Plus, che ha superato anche le nostre più grandi aspettative“, ha dichiarato Robert Iger, Presidente e Amministratore Delegato della Walt Disney Company. “Grazie alle potenzialità del catalogo crediamo che i servizi che offriamo su Disney +, ESPN+ e Hulu, si posizionano bene per la nostra crescita nel settore dello streaming“.

Disney+: abbonati oltre le attese

A 24 ore dal lancio, Disney aveva detto di aver registrato 10 milioni di utenti. La grande richiesta aveva fatto momentaneamente crollare i server. Il numero, da allora, è più che raddoppiato.

Secondo le ultime stime di Ampere Analysis, con il dato attuale la media company sarebbe al quinto posto negli USA nella classifica dei servizi streaming per numero di abbonati.

Al primo posto c’è Netflix, con i suoi 61.3 milioni di iscritti, poi Amazon Prime Video (42.2 milioni), al terzo Apple TV Plus (33.6 milioni), e infine Hulu (31.8 milioni). Quest’ultimo è già proprietà della media company.

Disney+ in Italia

Disney Plus è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi il 12 novembre, e poi portato in Australia, Nuova Zelanda e Portorico il 19 novembre.

In Italia il servizio sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2020. Inizialmente il lancio era previsto per il 31 marzo, ma la multinazionale californiana ha anticipato di una settimana il lancio in molti Paesi europei, incluso il nostro.

Il servizio, che costerà 6,99 € al mese o 69,00 € l’anno, avrà in catalogo tutti i film della Walt Disney, inclusi tutti i titoli Marvel, Pixar, la saga di Star Wars e i documentari del National Geographic.