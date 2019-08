Disney+ pronto al debutto. Costerà la metà di Netflix

Disney ha finalmente presentato durante la D23 Expo (la convention dei Fan della Disney) come funzionerà il nuovo servizio streaming della compagnia, che sarà operativo negli Usa a partire dal 12 novembre 2019.

Here is a demo of using the Disney+ interface to stream and creating profiles. #D23Expo pic.twitter.com/2MlXoRr6TW — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) August 23, 2019

Catalogo

La nuova piattaforma proporrà 5 aree principali suddivisi in: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic con cavalli di battaglia non da poco, se pensiamo anche solo ai film dedicati a Iron-Man e co. (campioni di incassi e con più di venti titoli disponibili fino a oggi), oltre alle saghe complete di Star Wars (spin-off compresi).

Disney non è rimasta a guardare, e si è mossa nel corso di questo anno e mezzo avviando la produzione di serie TV originali ed esclusive dedicate non solo al mondo delle due saghe sopra citate, ma mettendo in cantiere anche altri progetti per un totale di 10 film e 25 serie TV originali nel primo anno, tra questi: il remake di High School Musical, una serie animata basata su Monsters & Co. e film tutti nuovi realizzati appositamente per la visione on demand come il rifacimento live action di Lilli e il Vagabondo. Atteso anche il revival sequel di Lizzie McGuire con Hilary Duff.

Inoltre il catalogo Disney+ includerà programmi dai franchising consolidati quali Marvel Studio e Lucasfilm, ma durante la presentazione alla D23 ha reso chiare le sue intenzioni di competere con Netflix anche nei programmi di reality show e attualità.

Prezzo

Disney+ costerà 6,99 dollari al mese oppure in alternativa 69,99 dollari per 12 mesi con un risparmio in questo caso di 13,89 dollari rispetto al mensile.

Un prezzo che risulta più che concorrenziale per chi ama i contenuti Disney o per chi effettivamente vuole un’alternativa a Netflix valida con un risparmio del 50%.

Disney compete con Netflix, il quale ha già più di 150 milioni di iscritti, e Amazon Prime, che ne ha più di 100 milioni. Gli investitori vogliono prove del fatto che la Disney possa creare velocemente una base di iscritti che la metta alla pari con quei servizi. A un evento per investitori all’inizio di quest’anno, la Disney ha comunicato che prevede di raggiungere tra i 60 e i 90 milioni di iscritti entro la fine dell’anno fiscale 2024, quando dovrebbe aver raggiunto la profittabilità.

In Italia quando?

L’arrivo in Italia di Disney+ è sicuro anche se non è chiaro con quali tempi (metà 2020) e non si hanno informazioni sul prezzo. Se si dovesse mantenere il rapporto 1:1 con il dollaro questo porterebbe ad un costo di 6,99€ al mese (o 69,99€ all’anno) che comunque risulterebbe anche per noi decisamente conveniente rispetto a Netflix che ad oggi costa 15,99€ per 4 schermi e risoluzione Ultra HD (4K).

Nel frattempo Netflix perde colpi (e utenti)

Per la prima volta in 12 anni Netflix non è stata all’altezza delle aspettative nella crescita dei suoi clienti nel secondo trimestre di quest’anno, sia negli Stati Uniti, dove i clienti sono diminuiti per la prima volta, sia nelle operazioni internazionali. Lo avevano evidenziano i risultati Q2 del secondo trimestre, che attribuivano la colpa al recente aumento del costo del servizio passato negli Usa da 11 a 13 dollari al mese.

L’arrivo sul mercato della piattaforma Disney rappresenta una potenziale concorrenza ai piani di espansione oltreoceano di Netflix. Inoltre, il nuovo servizio della Disney si concentrerà su programmi per la famiglia e potrebbe intaccare la base di genitori iscritti a Netflix che si affidano al servizio per intrattenere i loro bambini.