Sky e Warner Media, la casa di HBO, Turner e Warner Bros, hanno annunciato l’ampliamento della loro pluriennale partnership con accordi relativi a nuovi contenuti e coproduzioni. L’accordo firmato dalle due aziende include, per la prima volta, tutti i mercati europei in cui opera Sky, compresa l’Italia.

I clienti di Sky e NOW TV continueranno a godere dei contenuti di HBO e dei canali Turner oltre che dei film Warner Bros che, in Italia, dal gennaio 2021, torneranno dopo anni sui canali Sky Cinema.

“La nostra partnership con HBO ed ora con Warner Media, non è mai stata così forte. Sky continua crescere come media company leader dell’intrattenimento in Europa, i clienti adorano le nostre produzioni originali e, Sky Studios e HBO Max insieme, gli offriranno ancora più contenuti unici che non troveranno da nessuna altra parte”, ha commentato Gary Davey, CEO Sky Studios.

Nel 2010, grazie al primo accordo di coproduzione Sky e HBO, Sky è diventata la casa HBO in Europa. Da allora, la partnership si è rafforzata sempre di più e i clienti Sky possono usufruire dei contenuti più amati di HBO come Watchmen, Succession, e Big Little Lies, oltre alle produzioni originali Sky di successo come Patrick Melrose, Babylon Berlin e Gomorra in onda su Sky Atlantic, l’esclusivo canale di punta del gruppo.

“Siamo entusiasti di aver trovato nuovi modi per consolidare il nostro lungo rapporto con Sky e di dare una nuova e più grande dimensione ai contenuti di qualità che continuiamo ad offrire ai consumatori”, ha dichiarato Jeffrey R. Schlesinger, President, Warner Bros. Worldwide Television Distribution.

Il potenziamento dell’accordo, inoltre, comprende anche i diritti di prima visione in pay TV dei film della Warner Bros. rafforzando così il rapporto già stretto di Warner Media con il gruppo Sky. I clienti di Sky Italia potranno quindi godere di questo nuovo e più ricco catalogo di film. L’accordo include anche un maggior numero di contenuti on demand di Cartoon Network e Boomerang.

HBO MAX

Nel frattempo ieri è stato presentato nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canali come HBO, TNT, TBS e molti altri, più lo studio televisivo e cinematografico Warner Bros.

HBO Max debutterà dunque negli Stati Uniti a maggio 2020 a un prezzo di 14.99 dollari al mese, costo che corrisponde al costo della sola HBO sottoscritta come canale premium di un abbonamento via cavo.

Il nuovo servizio includerà tutta la programmazione di HBO più nuovi spettacoli e ripetizioni come ‘Friends‘ e ‘Game of Thrones‘.

Investimento di 4 miliardi di dollari

La società statunitense vuole che oltre 30 milioni di abbonati a HBO (negli Stati Uniti) si convertano in abbonati HBO Max. Ma, per ottenere tutto ciò, deve affrontare sia la concorrenza di Netflix, che ha già decine di milioni di abbonati statunitensi, sia i nuovi concorrenti come Apple e Disney che verranno lanciati il ​​mese prossimo e avranno un prezzo rispettivamente di 5 e 7 dollari al mese. La prossima primavera, NBCUniversal di Comcast lancerà il proprio servizio di streaming Peacock.

La strategia del servizio streaming è chiara: offrire più contenuti ai già abbonati a HBO e ai circa 10 milioni di clienti di AT&T (la società di telefonia e provider televisivo via satellite, società madre di Warner Media) completamente gratis.

AT&T e WarnerMedia hanno dichiarato che per HBO MAX è previsto un investimento di 4 miliardi di dollari, ma i dirigenti affermano che il servizio dovrebbe generare un profitto di 1 miliardo di dollari nel 2025, quando prevede di avere 50 milioni di abbonati.