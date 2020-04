Diritti Tv calcio: l’accordo fra Sky Deutschland e Lega tedesca, un modello per l’Italia?

La ripartenza del calcio in Germania è imminente e, secondo le indiscrezioni di Handelsblatt, per domani è in programma l’incontro fra Sky Deutschland, che detiene i diritti Tv della Bundesliga, e la Lega tedesca. Obiettivo chiudere un accordo che diventerà il primo benchmark in Europa, visto che in tutti i paesi, compresa l’Italia, sono in corso negoziati tra broadcaster che detengono i diritti e leghe calcio. La chiusura dell’accordo in Germania è importante come modello per le altre Leghe, poiché tutta la filiera ha collaborato al fine di raggiungere un accordo condiviso.

In Italia l’incertezza regna sovrana

In Italia, non si comprende ancora quale sia la linea del Governo, anche l’incontro di oggi della Lega con il Ministro Spadafora si è concluso con un nulla di fatto. Tra i broadcaster e la Lega Serie A è da tempo avviato un dialogo continuo e pressoché quotidiano alla ricerca di una soluzione che possa salvaguardare gli interessi di tutte le parti.

Nell’Assemblea di ieri la Lega sembra aver recuperato compattezza ma, in realtà, il futuro è incerto. L’accordo raggiunto in Germania potrebbe fare da apripista anche per l’Italia, dove i ricavi da diritti TV hanno per i club un peso storicamente maggiore rispetto ad altri Paesi europei in cui rilevano anche altre voci come stadio e merchandising, mettendo così in salvo i conti delle società. Peraltro, un accordo sembra in dirittura d’arrivo anche nel Regno Unito e il dialogo risulta ben avviato anche in Spagna e in Francia.

In Germania iniezione di liquidità in arrivo dalla televisione

Secondo le indiscrezioni rilanciate dall’Handelsblatt, la Lega calcio tedesca stima in 230 milioni di euro la somma necessaria per garantire la sopravvivenza dei club professionistici tedeschi ai tempi del coronavirus tanto più che 13 dei 36 club professionali tedeschi sono considerati a rischio di insolvenza.

Dopo accese discussioni, l’operatore pay Sky ha deciso di fornire i capitali versando l’80% dell’ultima delle quattro rate previste per i diritti di trasmissione della stagione interrotta – (230 milioni dei circa 300 milioni dell’importo totale che era stato concordato). L’accordo, che sarà al centro dell’assemblea generale della lega calcio tedesca (DFL) che si terrà domani, è frutto di un importante lavoro diplomatico che la lega ha tenuto con i 36 club della prima e seconda divisione.

Grazie a questa iniezione di liquidità, le squadre di calcio continueranno a giocare per altre nove giornate a partire dal 9 maggio, ma a porte chiuse.

Quindi è assai probabile che il campionato riparta il 9 maggio ma non è sicuro si riesca a portarlo a termine. Ma almeno, conclude Handelsblatt, qualora ad un certo punto il campionato venisse annullato, i soldi di Sky sarebbero arrivati.