Sky conferma per giugno l’ingresso nelle Tlc e affila le armi sui diritti della Serie A

Sky conferma il lancio dell'offerta a banda larga per la metà di giugno e apre un contenzioso sui diritti in vista della riapertura del campionato.

Il virus non blocca i piani di Sky, che conferma per metà giugno il suo ingresso nel mercato della banda larga. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore, aggiungendo che una parte dei dipendenti della media company starebbe già testando la nuova rete.

Banda ultralarga, mercato pre e post Covid-19 in Italia. Perché l’ingresso di Sky è un vantaggio per il sistema Paese

Sky scalda dunque i motori e lavora a pieno ritmo a un progetto in cui, come ha ricordato Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky avrà un “partner strategico e fondamentale” in Open Fiber, con cui esiste un accordo in tal senso siglato a marzo del 2018.

Dunque, il progetto di Sky si sta per concretizzare: l’obiettivo è quello di allargare l’offerta dal satellite alla fibra e all’Ip in genere. Una strategia per aumentare la penetrazione nel mercato italiano, che sul satellite ha raggiunto il picco, aggiungendo ai suoi contenuti premium lo sviluppo dell’infrastruttura in fibra da parte di Open Fiber.

«L’offerta di Sky sarà attiva in tutte le città che abbiamo raggiunto con la nostra infrastruttura e si estenderà via via che amplieremo la copertura» sottolineava qualche settimana fa Simone Bonannini, direttore marketing e commerciale di Open Fiber.

In questi giorni Sky sta completando la sua rete intelligente, fatta di qualche decina di data center, apparati di ultimissima generazione e chilometri di fibra.

Su questa infrastruttura la media company ha investito e giocato la parte decisiva della sua partita, con l’obiettivo di garantire livelli di servizio particolarmente elevati e sfruttare al meglio gli accessi in fibra Ftth messi a disposizione da Open Fiber.

Per il futuro è previsto che anche Fastweb venga unito come fornitore.

Serie A ferma ma pronta a ripartire

Il lancio commerciale dell’offerta broadband arriva in un momento delicato dovuto all’emergenza virus, che ha bloccato la Serie A, le coppe europee e ha spinto Sky e Dazn ad avviare un contenzioso con la Lega sul fronte dei diritti.

Su un eventuale stop definitivo del campionato, le società chiedono che sia il Governo a decidere. In questo modo non si configurerebbe l’inadempienza contrattuale che permetterebbe alle tv di non versare la quota restante dei diritti tv, voce fondamentale nei ricavi dei club.

Richiesta sconto ai club di Serie A

Stando a La Repubblica, qualora si ripartisse Sky è pronta a saldare per intero quel che resta dei diritti di questa stagione (circa 156 milioni), ma chiede uno sconto del 15-18% sul 2020/21 (circa 140 milioni), in ragione del fatto che il calendario sarebbe più compresso e poco attraente per gli investitori pubblicitari.

Al contrario, con lo stop definitivo del campionato i danni per l’emittente salirebbero a 250/300 milioni. E in questo caso Sky (come DAZN) non sarebbe in grado di versare la tranche di maggio e quella di luglio, con mancati trasferimenti complessivi per 250 milioni.

Il consiglio di Lega e i club hanno confermato che vogliono portare a termine il campionato, ma sono contrari ad accordare qualsiasi tipo di sconto a Sky e Dazn. Di qui il contenzioso aperto fra le parti, anche se “Da Sky sottolineano che la lettera si inserisce nel solco del dialogo costruttivo con la Lega, che continuerà alla ricerca di una soluzione reciprocamente utile in vista delle prossime scadenze”.

Sconto coronavirus per gli abbonati a calcio e sport

Sky guarda anche agli abbonati, durante l’emergenza coronavirus. Vista l’assenza di partite ed eventi sportivi live, infatti, la pay tv di Comcast ha pensato di attivare una opzione per gli abbonati a Sky Calcio e Sport, garantendo uno sconto sul pagamento scrive Calcio e Finanza.

“In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino”, scrive Sky. “Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

Sky quindi fornisce uno sconto di 15,20 euro al mese per gli abbonati a Sky Calcio e Sport. Se hai un solo pacchetto tra Sky Sport o Sky Calcio puoi mantenerlo e richiedere uno sconto di 7,60 euro.

Per poter usufruire dello sconto, bisognerà accedere alla propria pagina personale su Sky Fai Da Te (qui il link).

Una volta entrati, bisognerà entrare nella pagina riferita alle Promozioni: sarà disponibile l’opzione “sconto Coronavirus”, in cui bisognerà poi schiacciare il tasto “richiedi lo sconto” e, nella nuova pagina, dare la conferma della richiesta dello sconto. Una volta dato l’ok, comparirà la pagina con scritto “L’operazione è andata a buon fine”.