Il settore turistico è in fase di ripresa dopo la dura battuta d’arresto della pandemia. Anche se oggi si è tornati a viaggiare, tuttavia, il turismo e la valorizzazione del territorio non possono prescindere dalla digitalizzazione e dall’adozione di nuove tecnologie.

Le comunità montane sono sistemi territoriali dotati di un grande patrimonio culturale materiale e immateriale, dove si incontrano la bellezza del panorama naturale e la risonanza emotiva della cultura materiale e delle tradizioni.

Le nuove tecnologie svolgono un ruolo chiave nel realizzare esperienze memorabili, capaci di far entrare in connessione in diversi modi i visitatori con il patrimonio culturale delle comunità montane; allo stesso modo contribuiscono a rendere queste aree più sicure e servite.

Quali sono le principali proposte di innovazione dei sistemi territoriali per valorizzare e far prosperare il turismo nelle comunità montane? Scopriamole insieme.

Gamification e AR/VR per esperienze coinvolgenti

L’applicazione delle dinamiche di gamification, ovvero di elementi derivati dal gioco per aumentare il coinvolgimento e la motivazione dei partecipanti, al turismo montano consente di creare esperienze di viaggio indimenticabili.

L’aggiunta di elementi in Realtà Virtuale e Realtà Aumentata alle applicazioni mobili trasforma anche il turismo di prossimità in una vera e propria avventura. I viaggiatori di tutte le età possono esplorare i luoghi d’interesse in modo nuovo e divertente, portando a termine “missioni” e raccogliendo punti.

Compagnie di viaggio e strutture private come alberghi, rifugi montani e ristoranti possono fare tesoro della gamification per aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione degli ospiti durante il loro soggiorno, oltre a raccogliere preziosi dati relativi alle loro preferenze e migliorare l’esperienza dei sistemi turistici.

Infine, la gamification può rivelarsi un importante strumento di sensibilizzazione sulle questioni ambientali, particolarmente sentite nel caso delle comunità montane, contribuendo a creare un senso di empatia nei confronti della natura e della storia di un luogo.

IA per un turismo personalizzato

L’Intelligenza Artificiale sta aprendo nuovi scenari in diversi settori applicativi, tra cui quello turistico. Integrando l’IA all’interno dei propri sistemi, è possibile mantenersi al passo con i tempi e comprendere le nuove abitudini dei viaggiatori.

Utilizzando l’analisi dei dati e il Machine Learning, i sistemi di Voice of Customer analizzano le preferenze individuali dei viaggiatori per la creazione di pacchetti personalizzati.

Chatbot e agenti conversazionali, infine, rispondono alle domande dei viaggiatori e aiutarli a prenotare voli, hotel e attività superando le barriere culturali e linguistiche grazie all’utilizzo di sistemi di Natural Language Processing, o conversazione naturale.

Smart Security per prevenire gli incendi

La prevenzione degli incendi boschivi con sistemi di Safety&Security dedicati, in questi anni di cambiamento climatico e siccità, è più importante che mai se si vuole preservare la biodiversità delle comunità montane.

L’IA, in combinazione con termocamere di ultima generazione in grado di rilevare il fuoco anche a chilometri di distanza, consente di monitorare le aree a rischio e intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

In caso d’incendio l’Intelligenza Artificiale può analizzare la situazione in tempo reale per determinare la migliore strategia di contenimento. L’utilizzo di questi sensori ambientali è tuttavia cruciale per identificare gli incendi ancora prima che il fuoco si propaghi, ma anche per raccogliere preziose informazioni sul clima e sulla vegetazione a scopo preventivo.

Trasporto a chiamata per agevolare gli spostamenti

La gestione del trasporto pubblico nelle realtà territoriali piccole e medie è ancora una questione aperta in tutta Italia. In questi contesti occorre ripensare il sistema di trasporti per venire incontro alle necessità degli utenti con soluzioni di trasporto a chiamata personalizzabili, scalabili e user friendly.

Soluzioni come EasyBus rendono “su misura” il trasporto pubblico locale attraverso una suite di servizi tecnologici: da un’app nativa per la prenotazione dei posti a un sistema IA che monitora il servizio e sottolinea eventuali criticità nella frequenza delle corse.

Il trasporto a chiamata è particolarmente utile per le realtà rurali e montane, poco servite dalla rete di mezzi pubblici, grazie all’integrazione con un servizio di geolocalizzazione che permette di localizzare e prelevare i passeggeri direttamente dal luogo in cui si trovano.

La trasformazione del territorio, in conclusione, non può prescindere dall’adozione di nuovi paradigmi digitali: soluzioni innovative e scalabili come quelle che proponiamo in Neosperience possono adattare al meglio le nuove tecnologie alle diverse realtà territoriali o turistiche.