Digital transformation: Accenture presenta il libro ‘Reinventing the product’

La tecnologia digitale ha creato nuove realtà aziendali e scardinato le vecchie. Interi settori sono stati già trasformati, ma le tecnologie emergenti non mostrano segni di rallentamento e oltre il 75% delle industrie del segmento manifatturiero sarà esposto nei prossimi anni a un grave rischio di disruption.

La disruption è vista da molti come una minaccia, ma le tecnologie digitali rappresentano allo stesso tempo la più grande opportunità a disposizione delle aziende produttrici per ripensare il modo in cui progettano, realizzano, distribuiscono e forniscono assistenza per la prossima generazione di prodotti sul mercato. In un nuovo libro, “Reinventing the Product. How to transform your business and create real value in the digital age” (Reinventare il prodotto. Come trasformare il vostro business e creare valore reale nell’era digitale), due esperti di trasformazione digitale di Accenture propongono una road map funzionale per le aziende che intendono cavalcare con successo la nuova onda della digital disruption.

In Reinventing the Product, Eric Schaeffer – Global Lead della practice Industrial di Accenture – e David Sovie – Global Lead della Industry High tech di Accenture – analizzano il modo in cui le tecnologie digitali, come l’Internet delle cose (IoT), la data analytics, la blockchain, il cloud computing e in particolare l’intelligenza artificiale stanno trasformando i prodotti tradizionali. Gli autori tracciano il panorama futuro per i prodotti smart connessi e le piattaforme-ecosistema, spiegano come gli utilizzatori odierni si aspettino prodotti in grado di offrire esperienze personalizzate e dimostrano come questi cambiamenti fondamentali stiano avvenendo a ritmi molto più rapidi di quanto la maggior parte delle aziende riconosca.

La realtà è che le aziende che oggi non riescono ad abbracciare le tecnologie digitali rischiano il fallimento domani. Reinventing the Product fornisce una guida per aiutare le imprese a reinventare in modo efficace i propri prodotti e trasformare il proprio modello di business, i processi interni e la cultura aziendale, per conseguire quell’agilità necessaria a crescere e avere successo nell’era digitale.

Con un’abbondanza di interessanti casi studio tratti dal mondo reale e pareri di esperti su marchi come Faurecia, Samsung, Caterpillar, Amazon, Tesla e Google, Reinventing the Product offre una serie di consigli concreti per gli imprenditori che hanno appena intrapreso, o che vogliono percorrere a ritmo più serrato, la strada della digitalizzazione.

Secondo gli autori, le aziende del settore manifatturiero possono reinventarsi sviluppando sette capacità che le aiuteranno a estrarre nuovo valore dai prodotti esistenti e sfruttare i nuovi mercati di prodotti connessi e intelligenti. Saranno essenziali nuove competenze: a livello gestionale, per la forza lavoro e nell’organizzazione dei processi aziendali. Dalla capacità di creare “flessagilità” (combinazione di flessibilità e agilità), alla progettazione agile, indispensabile per apportare miglioramenti continui ai dispositivi digitali, dall’adozione di soluzioni di data augmentation, dal momento che i dati diventeranno la valuta più preziosa di tutti i processi aziendali, allo sviluppo di nuove competenze, che devono andare di pari passo con un cambio di mentalità e cutura aziendale, fino alla capacità di sviluppare e coordinare ecosistemi e di assicurare il giusto livello di sicurezza dei dati.

Reinventing the Product: How to transform your business and create real value in the digital age [Reiventare il prodotto. Come trasformare il proprio business e creare valore reale nell’era digitale] è pubblicato da Kogan Page. Per maggiori informazioni: www.koganpage.com