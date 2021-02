Digital audience, dallo sport alle news i siti di Sky fanno il pieno a dicembre

Dallo sport alle news, i siti della galassia di Sky fanno il pieno nel mese di dicembre. E’ quanto emerge dalla classifica Comscore sui siti più seguiti, che certifica la buona forma anche online del gruppo satellitare, che sta lanciando in questi mesi su ampia scala la nuova offerta commerciale a banda larga Sky WiFi.

Leggi anche: Effetto Covid, gli Italiani spendono il 26% di tempo in più online

Sky Sport supera la Gazzetta.it

Con gli italiani costretti in casa per la pandemia, cresce la audience online e il tempo medio trascorso in rete. E questo fatto re ha contribuito in particolare ai dati di Sky Sport, che nel mese di dicembre 2020 torna al primo posto tra i siti sportivi superando La Gazzetta dello Sport (+693mila Uniques su La Gazzetta dello Sport). Inoltre, il ranking vede Sky TG24 in quinta posizione nella sezione General News per il terzo mese consecutivo, nonostante una leggera flessione della audience rispetto al mese precedente (-3%). Sky Sport conferma invece la sua audience di 12 973 000 (unique audience).

Gli altri siti della galassia

In generale, al di là di Sky Sport, la galassia dei siti sportivi di Sky registra un trend di crescita di audience, in particolare il sito Fantacalcio.it (+2%) e la app mobile del Fantacalcio (+8%) e Superscudetto.it (+11%). Da seguire anche Ultimouomo.com, un sito sportivo per veri appassionati, con chicche calcistiche ma non solo davvero da non perdere.

Per quanto riguarda i siti all news, la classifica di dicembre + guidata al primo posto da Citynews-Gruppo Editoriale, a seguire Fanpage.it, Ilmessaggero.it (a pagamento) e Ilfattoquotidiano.it.