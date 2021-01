Il servizio ultra broadband di Sky triplica la copertura sul territorio nazionale. Maximo Ibarra, Ad Sky Italia: "L'accordo con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quello con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili sul mercato".

A soli sei mesi dal lancio, Sky Wifi – il servizio ultra broadband di Sky – triplica la copertura sul territorio nazionale, in oltre 1.500 città e grandi Comuni. E da oggi può contare, operativamente, anche sulla piattaforma wholesale di Fastweb.

Sky Wifi consente il Triple play di Sky per avere tutto in un’unica soluzione: TV, internet e voce, senza bisogno della parabola.

“La partnership prevede la fornitura di connettività nell’ultimo miglio per raggiungere le abitazioni con la migliore tecnologia FTTC disponibile in quelle aree non coperte dalla fibra di Open Fiber, e portare a sempre più famiglie la potenza della rete di Sky”, comunicano le due aziende.

Ibarra (Sky Italia): “Così raggiungiamo in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC”

“Siamo felici di poter dare ad ancora più persone la possibilità di accedere alla qualità e alla potenza della connessione ultra broadband di Sky Wifi, e di poter scegliere la semplicità della nostra soluzione triple play. Questa partnership con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quella già stretta con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili sul mercato. Le potenzialità della nostra rete Ultra Network e quelle dell’ecosistema domestico basato sull’innovativa tecnologia Comcast sono così valorizzate al meglio e finalmente disponibili anche in quelle aree che sono, per ora, raggiunte solo dalla tecnologia FTTC“, ha commentato Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia.

La partnership con Fastweb per usare ora la rete FTTC e in futuro anche l’FTTH e il 5G FWA

L’accordo con Fastweb, siglato nel 2019, dunque, estende la copertura complessiva del servizio a banda ultralarga di Sky ad una utenza potenziale di 18 milioni di case attraverso l’utilizzo della rete FTTC di Fastweb e prevede la possibilità di utilizzare in futuro anche le altre tecnologie di accesso proprietarie di Fastweb, come il FTTH e l’ultra FWA basato su frequenze 5G in fase di roll-out proprio in questi mesi.

“Il mercato wholesale è sempre più centrale nella strategia Fastweb: realizzare infrastrutture di eccellenza basate sulle tecnologie più innovative per metterle a disposizione dei nostri clienti e quelli dei nostri partner ed accelerare la diffusione di servizi a banda ultralarga in tutte le aree del paese abilitando così la digitalizzazione delle famiglie italiane”, ha commentato Fabrizio Casati, Chief Wholesale Officer di Fastweb.

In quali città e grandi Comuni è disponibile Sky WiFi

Sky Wifi è quindi ora disponibile in oltre 1500 città e grandi comuni e copre la quasi totalità dei capoluoghi di provincia italiani tra cui, da oggi, Trieste, Trento, Lodi, Rimini, Massa, Viterbo, Avellino e Trani. Cresce, inoltre, sensibilmente la copertura a Roma, che passa dal 18% al 74%, e di altre tra le principali città italiane come Firenze e Genova, ora coperte al 94%.

