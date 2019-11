Cos’è e come funziona il 5G FWA di Fastweb (demo live)

Come funziona il FWA 5G e quali sono le caratteristiche di questa tecnologia. La demo live con Marco Arioli, Head of Network engineering, e Luca Mazza, Manager of Network Engineering che ci hanno illustrato il funzionamento della sperimentazione.

La strategia infrastrutturale di Fastweb e il piano per l’espansione della rete in tecnologia Fixed Wirless Access 5G in termini di investimenti e obiettivi di copertura. Siamo andati nella sede di Fastweb di via Caracciolo, a Milano, per vedere come funziona il FWA 5G e quali sono le caratteristiche di questa tecnologia e i suoi benefici. La demo live con Marco Arioli, Head of Network engineering, e Luca Mazza, Manager of Network Engineering che ci hanno illustrato il funzionamento della sperimentazione.