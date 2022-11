Democrazia Futura. Il settimo numero da scaricare

Proponiamo in download il numero doppio Sei-Sette di Democrazia Futura:



Primo Tomo

Secondo Tomo

La prima parte del numero doppio Sei-Sette di Democrazia futura si propone di affrontare “I nuovi equilibri mondiali dopo la guerra calda in Ucraina: le conseguenze dell’invasione russa e della reazione ucraina con il supporto dell’Occidente”. Suddivisa in tre sezioni come nel caso del numero cinque, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, costituisce la parte essenziale di questo fascicolo comprendente articoli scritti in primavera, estate e nella prima metà d’autunno 2022.

La seconda parte è dedicata ai media nell’era della guerra calda ed è suddivisa in tre sezioni: la prima legata a problematiche di stretta attualità, la seconda ad una riflessione di carattere storico a quasi cent’anni dall’avvio delle prime trasmissioni in Italia e l’ultima ai grandi temi della mediamorfosi, della necessaria governance su scala globale di Internet e degli effetti della rivoluzione digitale sull’informazione in tempo di guerra.