dcx. Come creare relazioni con i clienti quando sono alla ricerca di idee

Digital Customer Experience (DCX) è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di Dario Melpignano , Ceo di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui . Per la versione inglese vai al blog .

Pensa all’ultima volta che hai dovuto comprare qualcosa. Cosa hai fatto per identificare la soluzione migliore e decidere tra le diverse alternative presenti sul mercato? Sempre più l’ispirazione arriva dalla navigazione online, con lo smartphone come porta di accesso principale al mondo informativo rappresentato da Internet.

Prima dell’epoca delle connessioni pervasive, la rete di fiducia era limitata al network di amici e parenti che, però, per forza di cose ci rimandavano una prospettiva limitata. Oggi le reti sociali sono esplose, e il nostro network di riferimento include le community online, ovvero persone che difficilmente conosciamo ma di cui ci fidiamo.

Che si tratti di blog aziendali, portali di news o siti di comparazione con le loro recensioni, ormai nessuno compra più niente senza prima aver fatto una capatina online. La tecnologia mobile gioca un ruolo fondamentale nelle nostre decisioni quotidiane, dalle più importanti a quelle che una volta avremmo preso senza pensare.

Ormai a malapena ricordiamo come fosse la vita prima della diffusione dei dispositivi connessi a Internet. Eppure non molto tempo fa prendere decisioni era un processo lungo, i clienti più riflessivi ma anche meno reattivi e consapevoli. Oggi, al contrario, i clienti hanno a portata di mano tutte le informazioni di cui hanno bisogno, prontamente disponibili sullo schermo dello smartphone, ovunque si trovino.

Più del 50% dei clienti utilizza il proprio smartphone per cercare informazioni sui prodotti e decidere cosa acquistare e dove acquistare. Anche quando si trovano in un negozio. I cambiamenti nei comportamenti hanno un enorme impatto sul modo in cui il tuo Brand deve pianificare ed eseguire la strategia di marketing.

La tecnologia ridefinisce le 4P del marketing tradizionale e l’esperienza diventa il principale, se non unico, elemento di differenziazione tra business. La diffusione di dispositivi mobili, oggetti connessi e servizi digitali riscrive costantemente il Customer Journey, favorendo l’emergere di nuovi punti di contatto e canali.

In un ecosistema così frenetico e affollato, in cui i clienti possono acquistare tutto ciò che desiderano online al prezzo più basso, puoi vincere sulla concorrenza solo se:

Sei presente – Sei veloce – Sei rilevante

“Comprendendo come le persone si muovono quando devono cercare idee, i Brand hanno l’opportunità di entrare nel loro ‘set di considerazione’. Le aziende devono pensare a tutti i momenti di scoperta in cui le persone sono aperte a nuovi input dall’esterno, e fare di tutto per rendersi visibili e differenziarsi.” (Google)

