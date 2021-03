Dailyletter n. 4982 dell’1 marzo 2021

Internet Pass vaccinale digitale. von der Leyen: “Nostra proposta questo mese”. Garante italiano”: Senza legge ad hoc illegittimo” di Luigi Garofalo Prende corpo, in queste ore, la volontà della Commissione europea di dar vita al “passaporto vaccinale”: pass vaccinale digitale o green pass digitale. Un certificato da mostrare attraverso un’applicazione per dimostrare di essere stati vaccinati o di essere risultati negativi al Covid come…

Cybersecurity Sicurezza nazionale, attacchi aumentati del 20% durante il Covid. Scarica la relazione annuale di Paolo Anastasio Nell’anno del Covid sono aumenti del 20% gli attacchi cibernetici contro assetti rilevanti per la sicurezza nazionale. In particolare “è emerso come attori statuali abbiano tentato di sfruttare le debolezze connesse all’ondata pandemica per porre in atto attacchi sofisticati miranti ad esfiltrare…

Telecoms Le Tlc, il futuro e l’indebitamento. F. De Leo: “Vincono i modelli senza legacy come Open Fiber o Cellnex” di Redazione Key4biz Appuntamento consueto con Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partners (Madrid), per cogliere le novità di una settimana di annunci che hanno riempito i titoli dei circuiti dell’informazione internazionale. La competizione tra Apple e Huawei sull’auto elettrica, l’acquisto massiccio…

Telecoms Rete unica, Fabio Colasanti ‘Il Governo Draghi corregga questo progetto scellerato’ di Fabio Colasanti, già Direttore Generale Information Society, Commissione Europea Chi è dietro all’idea di “rete unica” controllata da Telecom Italia (TIM) sembra voler accelerare i tempi e avviare l’operazione prima che il governo Draghi corregga questo progetto scellerato. Ricordo che Open Fiber, proprietà al 50 per cento ciascuna di ENEL e Cassa Depositi e Prestiti, è stata…

Internet “Fare profitti. Etica dell’impresa”, rivedi il talk sul nuovo libro di Franco Debenedetti di Redazione Key4biz Siamo nella post-rivoluzione digitale, un’epoca in cui politici ed economisti si domandano se le società per azioni e l’industria finanziaria, vere artefici di questa rivoluzione, siano all’origine dei grandi problemi sistemici della nostra epoca. Con il suo libro Franco Debenedetti propone un viaggio…

Media L’’affaire ItsArt’ (la Netflix italiana della cultura) si complica di Angelo Zaccone Teodosi L’“affaire ItsArt” si complica ed il mistero si infittisce: mercoledì 3 marzo alle ore 14, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, presieduta da Alberto Barachini (Forza Italia), è convocata per…

Internet Sette dei primi dieci uomini più ricchi al mondo provengono dall’industria tecnologica di Flavio Fabbri Sono quasi tutti legati alla fortuna dell’industria tecnologica i primi dieci uomini più ricchi al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index 2021. Dando un’occhiata alla Top Ten globale dei miliardari, spuntano subito sul podio più alto i nomi di Jeff Bezos (fondatore di Amazon e Blue Origin),…

Telecoms 8 casi d’uso del 5G che mostrano cosa potrà fare in concreto di Paolo Anastasio Il 5G è sempre più diffuso e grazie alle sue prestazioni superiori in termini di velocità e latenza si possono cominciare a prevedere i vantaggi e le opportunità in diversi ambiti. In primo luogo, in tema di smart city, veicoli autonomi, nuove applicazioni nel mondo business. Nuove applicazioni non…

Internet Transizione digitale, Pil pro capite italiano a +10% entro il 2027 (Report Vodafone-Deloitte) di Flavio Fabbri La trasformazione digitale dei servizi e delle catene del valore a livello di singoli Stati potrebbe incrementare il prodotto interno lordo dell’Unione europea di circa 1.000 miliardi di euro entro il 2027, secondo un nuovo Report prodotto dal Gruppo Vodafone e Deloitte. Transizione digitale, impatto…

Internet Case e cose connesse: in Europa cresce il mercato IoT, varrà il 25% di quello globale entro il 2023 di Flavio Fabbri Dopo l’Asia e il Nord America, è il mercato europeo dell’Internet of things (IoT) a crescere più rapidamente al mondo. Potrebbe valere il 25% dell’interno comparto IoT globale, secondo stime Idc con un tasso di crescita medio annuo del +15,7% (contro il +13,2% dell’Asia e il +11% del Nord…

Media Democrazia Futura, online il numero 1. Invito ad una lettura ibrida della rivista di Democrazia Futura “A pochi mesi dall’uscita del numero zero di cui abbiamo pubblicato tutti gli articoli fra ottobre e novembre 2020, iniziamo oggi la pubblicazione del numero 1 di Democrazia Futura, la rivista trimestrale promossa dall’Associazione Infocivica-Gruppo di Amalfi, diretta da Giampiero Gramaglia e curata…

Media La scuola tra sfida e opportunità di Barbara Volpi La scuola si trova oggi di fronte alla sfida e al contempo all’opportunità, al privilegio e alla responsabilità, di rinnovare la didattica in chiave digitale ma soprattutto di rivedere il processo di acquisizione delle informazioni, la loro produzione e testimonianza in chiave moderna su canali direttivi…

Internet Dal Data breach alla DPIA. Corso di aggiornamento Dpo dal 10 marzo online di Redazione Key4biz Come effettuare una valutazione d’impatto privacy (DPIA), i presupposti, le linee-guida dell’European Data Protection Board (EDPB), come pianificare un’attività annuale, i documenti da conservare per essere “accountability ready”, come gestire il Data Breach in poche ore, come e se notificarlo, in modo…

Internet Big tech e notizie, le ultime novità di Facebook e Google di Andrea Boscaro – The Vortex Mentre si discute se l’accordo raggiunto in Australia fra gli editori e le principali piattaforme digitali sia equo oppure no, crescono le funzionalità messe a disposizione da parte di questi ultimi per favorire la scoperta e la visibilità delle news e leggerle sui siti che le hanno pubblicati. Se…

Internet Il 1 marzo 1983 esce il primo Swatch di Inarea Come salvare un settore in crisi? Con il design, il marketing e l’estetica, come è successo in Svizzera con l’invenzione degli Swatch. Ma in questo identikit mancano i protagonisti. I primi sono i giapponesi che, con i loro funzionali orologi, erano lì per spostare le lancette degli svizzeri verso l’ora…

Mappamondo Al via da oggi le nuove modalità per ottenere Spid da casa con Poste Italiane di Redazione Key4biz Poste Italiane ha aggiunto una nuova modalità per richiedere l’identità digitale PosteID abilitato a Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di accedere in modo facile, veloce e sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione: dal modello 730 precompilato al cashback di Stato, dalla…