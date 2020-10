Dailyletter n. 3983 del 1° ottobre 2020

Internet Spid, perché per richiederlo sarà necessario fare un bonifico? E chi non ha un conto corrente? di Luigi Garofalo Sono circa 200mila le identità SPID erogate ogni settimana e ad oggi in totale sono state rilasciate circa 11 milioni di identità digitale. Un grande lavoro per i 9 gestori che erogano SPID, ma che ottengono un guadagno solo nel riconoscimento via webcam, per alcuni operatori. Questo è uno dei motivi…

Internet Cimitero dei feti a Roma, la facile soluzione: nome di fantasia sulle croci al posto di quello delle madri di Luigi Garofalo È una vicenda dolorosissima che riguarda bimbi mai nati, felicità spezzata, famiglie straziate e per di più senza privacy. In particolare è violata quella della madre e la legge 194 che disciplina l’aborto e prevede l’assoluto rispetto della privacy di chi abortisce. A Roma, nel cimitero dei feti…

Internet Recovery Plan, 40 miliardi al digitale (il doppio delle infrastrutture) di Paolo Anastasio Cominciano a circolare le prime cifre sulla ripartizione dei fondi per 209 miliardi di euro del Recovery Plan. Si tratta di una prima stima, in base alle comunicazioni inviate ai singoli ministeri dal gabinetto del ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, che sta coordinando già da agosto il…

Smart City Cresce la domanda di chipset 5G: nel 2027 un mercato globale da 23 miliardi, grazie alle città e le auto connesse di Flavio Fabbri Sarà grazie al processo di transizione digitale dei nostri centri urbani, assieme alla mobilità connessa e presto a guida autonoma, all’innovazione digitale nelle aziende e all’automazione industriale, che il mercato mondiale dei chipset 5G crescerà a doppia cifra nei prossimi anni. Secondo un nuovo…

Telecoms 5G per l’Italia, al via il nuovo bando di Vodafone: “2,5 milioni per sostenere i progetti” di Luigi Garofalo Vodafone Italia lancia il quarto bando “Action for 5G” dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Anche quest’anno Vodafone mette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro per supportare le imprese…

Cybersecurity Fastweb investe in sicurezza e rileva il 70% di 7Layers di Redazione Key4biz Fastweb prosegue nella strategia di costante rafforzamento dell’offerta di Cybersecurity e acquisisce il 70% di 7Layers, società leader nei servizi per la sicurezza informatica, fondata nel 2012 a Firenze e inserita per quattro anni consecutivi, dal 2017 al 2020, dal Financial Times nella classifica…

Cybersecurity Ue, al via il CyberSecurityMonth. Vestager: “La cybersecurity riguarda tutti noi” di Piero Boccellato “Prima di cliccare, pensaci”. E’ questo il claim dell’ottava edizione del mese europeo della cybersecurity, che riunisce l’Unione europea, i suoi Stati membri e i cittadini europei per prevenire e contrastare le minacce informatiche. L’obiettivo principale della campagna di quest’anno, che inizia…

Internet IA, il Mise lancia la consultazione pubblica. Liuzzi: ‘La strategia italiana rafforzata grazie al Recovery Fund’ di Redazione Key4biz Al via oggi la consultazione pubblica della Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle proposte definite dal gruppo di esperti selezionati dal MiSE. Durante il periodo di consultazione pubblica, dal 1 al 31 ottobre 2020, i…

Internet ProSiebenSat.1 cede all’italiana WIIT il web hosting MyLock per 50 milioni di Paolo Anastasio Il broadcaster tedesco ProSiebenSat.1, di cui Mediaset detiene il 24,9%, ha annunciato che venderà MyLoc, la sua divisone specializzata in web hosting, al Cloud service provider italiano WIIT per un controvalore complessivo di 50 milioni di euro (vedi il comunicato ufficiale di ProSiebenSat.1). MyLoc…

Internet Global Teacher Prize 2020: tra i 10 finalisti l’italiano Carlo Mazzone, professore di ICT a Benevento di Flavio Fabbri Il Global Teacher Prize 2020 è una delle manifestazioni dedicate all’insegnamento scolastico tra le più celebri al mondo. Quest’anno, tra i migliori 10 docenti finalisti del premio c’è anche l’italiano Carlo Mazzone, professore di Information and communication techology (ICT). Il docente di tecnologie…

Media Nuovo standard DVB-S2, come vedere la TV via satellite di Flavio Fabbri A partire da novembre 2020, molti canali satellitari passeranno ad una diversa modalità trasmissiva detta “DVB-S2” (Digital Video Broadcasting – Satellite second generation), oppure manterranno solo la loro versione in HD. È l’effetto diretto sulle piattaforme televisive satellitari del processo…

Internet Attacco ransomware a Luxottica e ospedali, le vulnerabilità note da anni di Alberto Perini, esperto di Cyber Security In pochi giorni due attacchi ransomware avrebbero sfruttato la stessa vulnerabilità nota da alcuni mesi. Colpite la società Luxottica e un ospedale tedesco. A questo secondo attacco sarebbe anche collegata una vittima. Attacco ransomware a Luxottica, i dettagli Il 21 settembre alcuni media nazionali…

Smart City Taxi in volo su Tokyo entro il 2023, motore elettrico e velocità massima di 110 km/h di Flavio Fabbri Prendere un taxi nel traffico congestionato delle metropoli moderne significa immergersi in un fiume di automobili e veicoli senza fine. La compagnia tedesca Volocopter, in partnership con la Japan Airlines, ha annunciato la possibilità di sfruttare rotte aeree urbane (urban air mobility) per superare…

Smart City Nei prossimi cinque anni un giro d’affari di 820 miliardi di dollari per le smart city globali di Flavio Fabbri Riprendono gli investimenti in soluzioni tecnologiche, servizi e infrastrutture per le smart city di tutto il mondo. Entro il 2025 il giro di affari è stimato raggiungere e superare gli 820 miliardi di dollari, secondo un nuovo studio condotto da Markets and Markets. Un raddoppio netto dell’interno…

Cybersecurity CyberChallenge.IT, al via la finale degli hacker etici italiani di Redazione Key4biz Da oggi al via, per la prima volta online, la fase finale di CyberChallenge.IT: il programma italiano di formazione per gli hacker etici rivolto ai giovani talenti della sicurezza informatica, organizzato dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per…

Mappamondo PA e transizione tecnologica, in Emilia Romagna partito il sistema “Digital Place” di Lepida di Redazione Key4biz Partita in Emilia Romagna, lo scorso 19 settembre, la nuova iniziativa “Digital Place”: un sistema di valutazione e qualificazione, messo a punto da Lepida, con l’obiettivo di sensibilizzare i propri enti soci verso un insieme di tecnologie e di servizi di mercato che possono essere utili alla…

Mappamondo Neosperience, 7,1 milioni di euro di ricavi, (+40,6% rispetto al primo semestre 2019) di Redazione Key4biz Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (“Neosperience” o la “Società”), uno dei principali player nel settore della Digital Customer Experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019, ha approvato oggi i risultati consolidati semestrali al 30 giugno 2020. Dario Melpignano,…

Mappamondo Inwit, si dimettono due consiglieri per accordo con Ardian. Cda il 2 ottobre di Redazione Key4biz Passo indietro di due consiglieri di amministrazione di Inwit per far posto ai rappresentanti del fondo Ardian. In conformità ai patti parasociali tra Tim e il fondo, lasciano l’incarico il consigliere indipendente Filomena Passeggio, presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione e membro…

Bibliotech Minori e incapaci in Internet di Redazione Key4biz La tecnologia digitale, fenomeno in continua e rapida evoluzione, incide sui rapporti sociali ed economici della persona ed esplica effetti anche sulla portata e sulla attualità di categorie giuridiche tradizionali come la capacità di agire. La digitalizzazione dei dati e l’aumento dei rapporti…