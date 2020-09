Dailyletter n. 3977 del 23 settembre 2020

Internet ‘Rete unica, così com’è il progetto di Tim sarà bocciato dalla Ue’. Intervista a Fabio Colasanti di Paolo Anastasio Il vero significato dell’intervento di Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue e titolare della Concorrenza, in materia di rete unica sul progetto avanzato di Tim. Quali sono le conseguenze concrete immaginabili per il memorandum della compagnia italiana? E quali sono le prospettive…

Media GdF, operazione ‘Evil Web’: duro colpo alla pirateria. Smantellata rete illegale per oltre 80 milioni di accessi l’anno di Flavio Fabbri La Guardia di Finanza di Gorizia, Nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha eseguito stamattina il sequestro preventivo di 58 siti web illegali e 18 canali Telegram che, attraverso 80 milioni di accessi annuali, rappresentano oggi circa il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia. Le…

Cybersecurity Traffico di armi e droga nel Dark Web, 179 arresti nell’operazione DisrupTor di Piero Boccellato Una coalizione di forze dell’ordine europee e americane ha arrestato 179 criminali ritenuti responsabili di traffico di droga e armi nel Dark Web. Secondo un comunicato diffuso dall’Europol, l’operazione, denominata DisrupTor, ha portato al sequestro di 6,5 milioni di dollari sia in contanti che…

Internet Usa, la sicurezza nazionale non con il ban a TikTok, ma con legge sulla privacy (come il GDPR) di Luigi Garofalo Se Donald Trump volesse davvero tutelare la protezione dei dati degli utenti degli Stati Uniti che utilizzano app cinesi non dovrebbe agire con ordini esecutivi per mettere al bando TikTok e WeChat, ma farsi promotore di una legge sulla privacy prendendo a modello il GDPR europeo. Non praticando questa…

Internet Digitale, potrebbe contribuire al PIL UE per 2.200 miliardi di euro entro il 2030 di Flavio Fabbri Quest’anno la Commissione europea ha presentato diverse iniziative e proposte per promuovere, rilanciare e sostenere la trasformazione digitale di tutti gli Stati membri dell’Unione. Tra queste certamente la comunicazione quadro in materia “Plasmare il futuro digitale dell’Europa”, la comunicazione…

Telecoms 3G, in Germania switch off nel 2022. E in Italia? di Paolo Anastasio Deutsche Telekom ha raggiunto Telefonica Deutschland e Vodafone Germany nell’annunciare la data di pensionamento della sua rete 3G, fissata per il 2022. Il ciclo di vita del 3G (Umts) dopo 20 anni di onorata carriera sta finendo in tutta Europa e anche in Italia il Mise sta programmando le prossime…

Internet Xi Jinping sfida Trump sull’ambiente: “Zero emissioni carboniche nel 2060” di Luigi Garofalo Per ripartire dopo la pandemia la Cina punta anche sul green recovery. E lo fa pure per sfidare Donald Trump su uno dei suoi punti deboli, l’accordo di Parigi sul clima, dal quale il presidente Usa minaccia da tempo di uscire. Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha detto all’Assemblea generale delle…

Smart City Decarbonizzare economia, industrie e città per dare ossigeno alla ripresa post Covid-19 di Flavio Fabbri L’emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19 ha avuto anche pesanti risvolti economici, oltre che sociali. L’Unione europea, a differenza di altre situazioni di crisi, pur con quale attrito iniziale tra gli Stati membri, ha reagito rapidamente e in maniera diversa rispetto al passato. Tra…

Media Mediaset-Vivendi, riprende il negoziato sul progetto paneuropeo di Paolo Anastasio Mediaset ha ripreso i negoziati con Vivendi, secondo azionista del gruppo (29%) dopo Fininvest (44%). Oggetto del confronto il vecchio pallino di Vincent Bollorè e Silvio Berlusconi, vale a dire la creazione di un grande gruppo media paneuropeo in grado di sfidare lo strapotere dei big americani come…

Telecoms Mobile World Congress, l’edizione 2021 spostata a fine giugno di Paolo Anastasio La prossima edizione del Mobile World Congress ci sarà, ma sarà rimandata a fine giugno del 2021. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori della Gsma, precisando che l’edizione 2021 del MWC di Barcellona si terrà dal 28 giugno al primo luglio e non a marzo, come avviene di solito. Lo spostamento in…

Internet Welcome Italia premiata alla quinta edizione del Welfare Index PMI di Piero Boccellato Welcome Italia, azienda toscana che offre servizi di telecomunicazioni alle imprese, è stata premiata ieri alla V edizione del Welfare Index Pmi, il riconoscimento di Generali che premia le piccole e medie imprese che si distinguono per la qualità del proprio welfare, in occasione della…

Internet Aruba Enterprise, cloud ibrido e data center Rating 4 per il gaming di Sisal di Flavio Fabbri Una soluzione ibrida di cloud dedicato per i servizi di gaming, flessibile e sicura, che offra elevata capacita operativa e scalabilità nativa: queste le specifiche dell’infrastruttura IT messa a punto da Aruba Enterprise per Sisal. “Proporre, come fatto con Sisal, una soluzione ibrida significa…

Cybersecurity Lucifer, il malware ibrido accresce le proprie funzionalità. Come difendersi di Salvatore Lombardo Lucifer un potente malware ibrido in grado di eseguire il cryptojacking e di sfruttare le macchine infette per eseguire attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) si è ulteriormente evoluto divenendo un malware multipiattaforma e multi architettura rivolto non solo ai sistemi Windows (con capacità…

Internet MPMI della Regione Lombardia, contributi per le fiere internazionali di Sercam Advisory Il presente bando è promosso in attuazione dell’Azione III.3.b.1.2 del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, finalizzata alla creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri, per l’attrazione…

Mappamondo My Sky, l’app per vantaggi extra e per l’assistenza veloce (chat o telefonica) di Redazione Key4biz È arrivata My Sky, la nuova app pratica ed efficiente che racchiude i servizi Sky. Una soluzione integrata, pensata e realizzata sulla base delle esigenze degli abbonati Sky. Disponibile gratuitamente su smartphone e tablet (iOS, con sistema operativo pari o superiore a 12.4, e Android, con sistema…

Bibliotech La comunicazione digitale per la PA di Redazione Key4biz La comunicazione digitale della pubblica amministrazione, tra siti web, pagine Facebook, account Twitter e app di messaggistica, sta affrontando una sfida legata alla trasparenza, all’efficacia dei servizi, allo snellimento amministrativo, a un nuovo modo di fare e-government e di comunicare con i…