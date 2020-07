Dailyletter n. 3940 del 27 luglio 2020

Media Google, ignorato il 99% delle richieste di rimozione di link pirata su Internet Archive di Flavio Fabbri I titolari del diritto d’autore e i gruppi antipirateria di mezzo mondo denunciano l’immobilità di Google nell’affrontare la questione spinosa della pirateria audiovisiva online e dei contenuti illeciti che non volendo finiscono nell’enorme database multimediale che è Internet Archive (IA). IA è…

Internet App Covid, allarme dei medici europei: a rischio privacy e sicurezza dei cittadini di Flavio Fabbri Allarme generale del Comitato permanente dei medici europei (Cpme) a seguito delle dichiarazioni del Governo di Londra sulla possibilità effettiva di violazione della privacy degli utenti dopo il download dell’applicazione per il tracciamento dei contatti (contact tracing). Il 20 luglio scorso, il…

Internet Banche. La digital transformation migliora l’efficienza, ma impoverisce il capitale umano? di Maurizio Baravelli, professore ordinario di Economia e gestione della banca presso la Sapienza Università di Roma 1.Come cambia il lavoro nella banca digitale La tecnologia digitale è da anni al centro del cambiamento dell’organizzazione della banca. Molti osservatori la considerano la soluzione per rilanciare modelli di business in crisi ma anche la chiave del successo della banca del futuro. Si parla però…

Telecoms 5G, Ferigo (Inwit) ‘Superare rumore di fondo, concentriamoci sulle opportunità’ di Paolo Anastasio “Si parla di 5G solo rispetto a ciò da cui dovremmo proteggerci, senza peraltro alcuna base scientifica e tecnica”. Così Giovanni Ferigo, Ad Inwit, al dibattito “Futura. Ecosistema 5G, accendiamo il motore della rinascita?” alla manifestazione Ponza d’Autore. “Un dibattito di questo tipo rischia di…

Internet Riconoscimento facciale, Facebook pagherà 650 milioni di dollari per la class action in Illinois di Piero Boccellato Facebook ha accettato di pagare 650 milioni di dollari (circa 600 milioni di euro) per risolvere una Class Action sull’uso improprio del riconoscimento facciale nello Stato americano dell’Illinois. La violazione riguarda la violazione di una legge statale che obbliga le aziende…

Internet Ue, la Commissione lancia un invito per la costituzione di partenariati innovativi tra le regioni dell’UE di Piero Boccellato Manifestare interesse per la costituzione di partenariati tematici intesi a promuovere progetti di innovazione a livello interregionale a sostegno della della ripresa in seguito alla pandemia di Covid-19. E’ questo l’invito lanciato oggi dalla Commissione europea, che ha come scopo quello di aiutare…

Telecoms Frequenze, nel Regno Unito WiFi libero in banda 6 Ghz. E in Italia? di Paolo Anastasio E’ ufficiale: nel Regno Unito sono stati rilasciati 500 Mhz di spettro radio in banda 6 Ghz per l’uso di frequenze non licenziate per il WiFi indoor. Lo ha reso noto l’Ofcom, il regolatore di Londra. La decisione dell’Ofcom ne ricalca una analoga presa dalla Fcc (Federal Communication Commission) americana…

Media Mediaset-Vivendi, Tribunale di Amsterdam mette in stand by progetto MFE fino all’1 settembre di Paolo Anastasio Nella complessa guerra legale fra Mediaset e Vivendi è il fronte olandese, e non quello spagnolo, a mettere in stand by il progetto MFE (Media ForEurope) per la costituzione di una holding europea di Mediaset, che tuttavia dovrà restare “congelata” almeno fino…

Telecoms Inwit, accordo ‘green’ con JMA Wireless per la sostenibilità delle reti 5G di Redazione Key4biz INWIT, la prima tower company in Italia e leader nelle infrastrutture e servizi wireless, e JMA Wireless, leader globale dei sistemi tecnologici wireless, hanno sviluppato l’app “XRAN Green Tool”. Questo nuovo strumento ha l’obiettivo di promuovere il calcolo e la visualizzazione dei risparmi energetici…

Cybersecurity Mata, come contrastare la nuova minaccia malware di Salvatore Lombardo Si chiama MATA il nuovo framework malware multipiattaforma identificato dai ricercatori di sicurezza e in grado di colpire i sistemi operativi Windows, macOS e Linux con ransomware e attacchi di spionaggio informatico mirati. Il potente framework, dotato di una vasta gamma di strumenti dannosi, secondo…

Smart City Green IoT, la rete italiana di sensori biodegradabili per le eco smart home di Flavio Fabbri Le condizioni meteo e climatiche, parametri come l’umidità e l’indice di calore, unitamente ai tassi di inquinamento, sono tutti fattori che in un modo o nell’altro condizionano ed influenzano la nostra qualità della vita, sia in strada, sia in casa. E proprio riguardo ai tassi di inquinamento, oggi…

Telecoms Cellular IoT in aumento del 40% nel 2019 a 1,56 miliardi di connessioni di Paolo Anastasio Il numero complessivo di abbonati IoT a livello globale è aumentato del 40% nel 2019 a 1,56 miliardi, grazie soprattutto alla forte spinta nei principali mercati che sono Cina, Europa, Nord America. Lo rende noto la società di ricerca Berg Insight, secondo cui a causa della pandemia la crescita del…

Internet Bonus occupazionale per i giovani, cosa prevede il bonus della Regione Veneto di Sercam Advisory La Regione del Veneto ha approvato la misura per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di Bonus occupazionale per le imprese private di micro, piccola o media dimensione che nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno stipulato rapporti di lavoro…

Mappamondo Caregiver, prosegue l’impegno di Lepida per promuovere i servizi digitali in ambito welfare di Redazione Key4biz Lepida ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla decima edizione del Caregiver Day, il ciclo di incontri promosso da “Anziani e non solo”, con la collaborazione dell’Unione Terre d’Argine e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Quest’anno, gli incontri sono stati svolti a distanza…

Bibliotech Il fattore umano nella cyber security di Redazione Key4biz Il manuale, costruito con linguaggio semplice e diretto, affronta in maniera agile il grande tema della sicurezza e della protezione delle reti digitali facendo focus sulle metodologie e gli strumenti più efficaci che andranno adottati dalle aziende per attuare una sensibilizzazione (awareness) all’uso…