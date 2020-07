Dailyletter n. 3929 del 9 luglio 2020

Internet Le piattaforme della PA e delle scuole siano pubbliche e open source? Executive Webinar di Key4biz dalle ore 17 di Luigi Garofalo “Le piattaforme della PA e delle scuole siano pubbliche e open source?” è questo il titolo dell’Executive Webinar di Key4biz in live streaming oggi dalle ore 17. Sarà analizzata la proposta della senatrice Maria Laura Mantovani (M5S): “Nelle applicazioni della PA che implicano il trattamento…

Media Pirateria audiovisiva in Italia, nuova ricerca FAPAV/Ipsos: danno economico all’industria per 591 milioni di euro, quasi 6.000 posti di lavoro persi di Flavio Fabbri Presentati stamattina in un webinar live streaming i dati della nuova ricerca sulla pirateria audiovisiva in Italia condotta dalla Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) e Ipsos. Oltre un miliardo di euro il danno in termini di fatturato per le imprese del settore,…

Internet Nuova Ricerca FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia. Guarda il webinar di Redazione Key4biz Oggi in un webinar live streaming, presentazione della nuova ricerca FAPAV/Ipsos relativa al fenomeno della pirateria audivisiva online, con approfondimenti sull’incidenza, le tipologie di pirateria e le conseguenze che questo fenomeno comporta all’economia del nostro Paese anche in relazione al tessuto…

Telecoms Aldo Bisio (Vodafone Italia) ‘Rete unica sì, ma soltanto nelle aree bianche’ di Paolo Anastasio “La rete unica in Italia l’abbiamo avuta per 30 anni. Operata da un unico soggetto. E onestamente non è stato un modello di grande successo”. Lo ha detto al Sole 24 Ore l’amministratore delegato di Vodafone Italia Claudio Bisio, aggiungendo che “dal 2015 con l’ingresso di Open Fiber l’Italia…

Media Agcom e Garante Privacy, silenzio assordante sulle elezioni di Angelo Zaccone Teodosi Se l’Italia fosse un Paese normale, l’incredibile silenzio che sta caratterizzando le ormai imminenti elezioni, martedì 14 luglio 2020, dei nuovi membri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (5 consiglieri) e dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (4 consiglieri)……

Internet WiFi4EU, sono 292 i Comuni italiani vincitori dei voucher da 15 mila euro di Flavio Fabbri Resa nota oggi dall’Innovation and networks executive agency della Commissione europea la lista dei Comuni europei che si sono aggiudicati il finanziamento di 15.000 euro, previsto dal bando WiFi4EU, per realizzare una rete WiFi pubblica. Sono 292 (più una lista di riserva di 40) i Comuni italiani…

Internet Rapporto italiano sull’eMobility, con l’auto elettrica -60% di emissioni di CO2 rispetto agli altri veicoli di Flavio Fabbri Considerando l’intero ciclo, dal pozzo alla ruota, l’auto elettrica ha emissioni di CO2 inferiori del 60% rispetto ad un veicolo a combustione interna. Oggi in Europa abbiamo circa 2 milioni di auto elettriche in circolazione, poco meno di un terzo del totale globale, che è pari a 7 milioni di…

Internet Il 5G europeo meglio cinese o americano? di Paolo Anastasio Il 5G sta arrivando con tutto ciò che ne consegue in termini di implicazioni economiche legate allo sviluppo di nuovi mercati verticali, connettività sempre più capillare e diffusione dell’IoT. L’arrivo del 5G rappresenta una grossa occasione, in questa fase di rollout delle nuove reti, per diversi…

Media Sky, al via la costruzione dello studio cinema e tv più sostenibile al mondo di Redazione Key4biz Sky Studios Elstree, il nuovo studio cinematografico e televisivo di ultima generazione, ha ricevuto il via libera per procedere ai lavori di costruzione. Lo sviluppo del progetto rappresenta un investimento significativo nell’economia creativa europea e sarà realizzato con il sostegno di Comcast…

Media Cosa guardare in Tv: Gangs of London di Patrizia Romani Inizia in modo folgorante (nel vero senso della parola) Gangs of London, questa nuova serie Sky Original che partita in Italia lunedì 16 luglio, ci terrà compagnia per altre 4 settimane, ogni lunedì sera fino al 3 agosto su Sky Atlantic e su NOWTV on demand. Gans of London: trama Nell’episodio…

Internet Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale, 2,3 milioni di euro dalla Regione Toscana di Sercam Advisory La Regione Toscana intende perseguire i seguenti obiettivi: attivare/potenziare attività straordinarie di supporto rivolte alle comunità locali, alle famiglie e agli individui in situazione di vulnerabilità personale, sociale ed economica, particolarmente aggravate dalla situazione di isolamento…

Mappamondo Favolacce, in anteprima su Sky Cinema il film con Elio Germano di Redazione Key4biz Fresco di trionfo ai Nastri d’Argento, dove è stato insignito del premio come miglior film e di altri 4 riconoscimenti (miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi), arriva in prima visione su Sky Cinema il secondo film scritto e diretto dai fratelli D’Innocenzo, “Favolacce”, che…