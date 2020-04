Dailyletter n. 3879 del 27 aprile 2020

Telecoms Federico Ronchetti (INFN e CERN): “Il segnale 5G, anche se una microonda, è milioni di volte più debole di quello usato dal forno a microonde” di Luigi Garofalo Continua l’attività di debunking di Key4biz sulle fake news correlate al 5G. Oggi pubblichiamo l’intervista a Federico Ronchetti, fisico nucleare presso l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – e il CERN – European Organization for Nuclear Research,…

Telecoms Open Fiber, modello ‘wholesale only’ rafforzato dalla conferma di Starace in Enel di Paolo Anastasio La conferma di Francesco Starace come amministratore delegato di Enel sgombra il campo, (se ce ne fosse stato bisogno), sul fatto che il modello wholesale only resta la stella polare da perseguire per Open Fiber, la controllata di Enel e Cdp impegnata nella copertura in Ftth del paese. Rete…

Media Copyright, sotto sequestro 17 canali Telegram di Flavio Fabbri Il dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari ha posto sotto sequestro almeno 17 canali Telegram. L’accusa è sottrazione di migliaia di file in formato Pdf protetti da diritto d’autore e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. È quanto si apprende da…

Internet Vivere in borghi digitali? Una soluzione “intelligente” con una strategia nazionale per il dopo Coronavirus di Donato A. Limone Nell’anno 1000 in Italia nascono i comuni (comunità locali caratterizzate da un sistema urbanistico nuovo, creato su misura per le persone, al centro di economie locali, come fulcro di grande sviluppo artistico, come nuove istituzioni amministrative per il governo partecipato delle comunità locali)….

Internet L’iniziativa anti Covid-19 di Apple e Google è (anche) un’operazione commerciale? di Luigi Garofalo Quando le rivali Apple e Google hanno annunciato la collaborazione per dar vita non ad un’app, ma una tecnologia per il tracciamento dei contatti per contrastare il Covid-19 apportando modifiche ad Android e iOS consentendo la tracciabilità dei contagiati dal virus attraverso…

Telecoms Covid-19, cambio operatore in calo del 59% in Italia. Il lockdown pesa di più su Iliad (ma non in Francia) di Paolo Anastasio Il cambio operatore nel periodo di lock down è sensibilmente diminuito in tutta Europa e in Italia ha raggiunto una flessione del 59% rispetto alle percentuali pre-Covid 19. A farne maggiormente le spese è stata Iliad, mentre il calo della portabilità del numero e del cambio operatore nel periodo 16…

Internet Termocamere, test sierologici e app di tracciamento. Sanzioni in caso di privacy fai da te di Matteo Colombo, AD di Labor Project – Presidente di ASSO DPO Prendo spunto da un articolo del quotidiano Alto Adige che dà notizia di una indagine condotta dai NAS e dall’Autorità Garante Privacy su un test sierologico COVID condotto ad Ortisei (mia seconda casa) ed offerto da un noto albergatore a circa 1000 concittadini. L’indagine è…

Internet ‘Usciremo migliori da questa crisi? La comunicazione dice il contrario’. Intervista ad Alberto Contri (IULM) di Redazione Key4biz La pandemia del Covid-19 che tiene bloccata l’economia mondiale è strettamente intrecciata con la comunicazione sugli indirizzi di Governo e il dibattito sulle sempre più discusse origini del virus. Ne abbiamo parlato con il prof. Alberto Contri, docente di Comunicazione Sociale all’Università Iulm,…

Internet Intelligenza artificiale nel sistema sanitario, saranno spesi nel mondo 1,5 miliardi di dollari in cinque anni di Flavio Fabbri Il sistema sanitario di molti Paesi nel mondo è stato messo seriamente alla prova dall’epidemia di Coronavirus tutt’ora in corso. Le strutture ospedaliere hanno dimostrato di grande resilienza, mentre medici ed infermieri un grande coraggio e senso del dovere, ma è innegabile che sia sempre più urgente…

Internet Coronavirus, cosa ha deciso il Consiglio Europeo per la ripresa economica? di Alessio Frugiuele Giovedì sera il Consiglio Europeo, Istituzione dell’Unione che comprende i capi di stato e di governo degli Stati membri dell’UE, ha approvato la creazione di un “Fondo europeo per la ripresa” per supportare gli stati e placare gli effetti della crisi economica provocata dall’epidemia di Coronavirus….

Media Proprietà intellettuale: più tempo per film e serie tv durante il lockdown, si tuteli l’offerta legale di Flavio Fabbri Il lockdown di tutte le attività considerate non essenziali ha costretto a casa milioni di italiani. Quello che stiamo vivendo è a tutti gli effetti un momento straordinario, di emergenza nazionale, con decine di milioni di persone chiuse in casa per l’epidemia. Proprio ora, non bisogna dimenticare…

Telecoms 5G e Covid-19, antenne bruciate anche in Italia di Paolo Anastasio Il paradosso dei comuni che bloccano l’installazione delle antenne 5G per timori infondati di danni alla salute non si ferma nel nostro paese. Finora sono più di 200 i comuni, piccoli e non, che hanno detto no al 5G e nei giorni scorsi si sono aggiunti quelli di Civitavecchia, dove il sindaco ha bloccato…

Telecoms 5G: mercato globale infrastrutture verso i 13 miliardi a fine 2020, ma Covid-19 taglia le stime di crescita di Flavio Fabbri La corsa alle nuove reti 5G non si ferma. Le attese per questo standard avanzato delle telecomunicazioni mobili crescono con il crescere degli investimenti, soprattutto nel settore delle infrastrutture. Entro pochissimi anni aumenteranno il numero di connessioni e degli oggetti connessi in rete, nonché…

Media Covid-19, gestione confusionale dell’emergenza di Angelo Zaccone Teodosi Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sera di domenica 26 aprile 2020, si è nuovamente rivolto alla nazione, con un discorso lungo (45 minuti) e paternalistico che ha verosimilmente provocato in decine di milioni di persone l’impressione di un governo “nasometrico” ed umorale dell’emergenza…

Internet ABIE, al via il Comitato ‘Blockchain per Banche, Intermediari Finanziari e Fintech’ di Rosa Giovanna Barresi L’Associazione Blockchain, Imprese ed Enti (ABIE), promuove lo sviluppo delle tecnologie blockchain e distributed ledger nel mondo delle aziende, della Pubblica Amministrazione e degli Enti. Cos’è l’ABIE ABIE è socio aggregato di Confindustria Digitale, la federazione di rappresentanza delle imprese…

Internet L’AI di Cambridge per diagnosticare il Covid-19 parla anche italiano di Luca Sambucci COVID-19 Sounds è un progetto dell’Università di Cambridge che mira a fornire una prima diagnosi di Covid-19 partendo semplicemente dalla voce, dal respiro e dai colpi di tosse. Con una rete neurale così addestrata sarebbe in teoria possibile offrire agli utilizzatori con sintomi una prima indicazione…

Internet Borracce, per l’81% degli italiani è solo una moda di Redazione Key4biz L’81.7% dei cittadini considera l’uso della borraccia “più alla moda” rispetto alle bottigliette in PET. Non solo: il 61.6% degli intervistati utilizza la borraccia principalmente perché non inquina l’ambiente. C’è poi il tema della salute: con il 73.2% degli intervistati che indica la borraccia come…