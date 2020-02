Dailyletter n. 3822 del 4 febbraio 2020

Telecoms 5G, Fastweb e ZTE in Campidoglio per la tutela dei Musei Capitolini di Paolo Anastasio La tecnologia 5G per la tutela del patrimonio storico culturale di Roma. Questo il senso della sperimentazione 5G presentata oggi in Campidoglio nell’ambito della collaborazione fra Roma Capitale, Fastweb e ZTE con il supporto dell’Università dell’Aquila sul monitoraggio degli edifici storici attraverso…

Cybersecurity Phishing via email, il Coronavirus diventa una leva per i Criminal Hacker. Come difendersi di Pierguido Iezzi L’infezione virale nata nella provincia di Wuhan in Cina, continua a terrorizzare tutto il mondo e sta assumendo le caratteristiche di una “mini-pandemia”. Questo stato di agitazione e fermento ha però creato anche le condizioni perfette per i Criminal Hacker per approfittare delle paure della…

Media Vivendi-Mediaset, Bollorè fa ricorso e porta il caso alla Corte di Giustizia Ue di Paolo Anastasio Dopo il via libera del Tribunale di Milano al progetto MediaForEurope (Mfe) voluto da Mediaset, Vivendi promette battaglia e farà ricorso contro la decisione del giudice. E’ quanto emerge dal comunicato emesso dal gruppo francese, dopo il verdetto che ieri ha di fatto annullato tutti i ricorsi precedenti…

Internet INPGI, come si può rafforzare il sistema di voto elettronico per eleggere i giornalisti? di Luigi Garofalo Per la quarta volta, dal 2008, i giornalisti hanno anche la possibilità di votare online (oltre al voto al seggio) i candidati alle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali dell’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Chi vota online può farlo solo dal 10 febbraio…

Internet Gdpr e geolocalizzazione, Google accusata in Irlanda di violazione della privacy di Flavio Fabbri Dopo aver ricevuto numerose notifiche di reclami e denunce per violazione della privacy da associazioni di mezza Europa, la Data Protection Commission irlandese, nel ruolo di autorità vigilante sulle attività di Google nell’Unione europea, ha annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale sul modo in cui…

Internet Coronavirus, accordo ministero Salute – Twitter. Speranza: “Contrastare le fake news” di Flavio Fabbri Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha annunciato stamattina un nuovo accordo tra il ministero della Salute e Twitter per potenziare il contrasto alla disinformazione, vista come ulteriore criticità da affrontare per sconfiggere il coronavirus. Per fermare il #coronavirus vanno anche contrastate…

Internet Istat, l’auto elettrica e la micromobilità entrano nel paniere degli italiani di Flavio Fabbri Inizia un nuovo decennio e cambiano anche drasticamente le abitudini degli italiani in termini di spesa famigliare. Le principali novità sono state riportate nell’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo del 2020, pubblicato dall’Istituto…

Internet Banga (ad Mastercard): ‘L’addio a Libra? Business model e gestione dati il vero problema’ di Piero Boccellato L’amministratore delegato di Mastercard Ajay Banga in un’intervista al Financial Times ha spiegato perché la multinazionale americana di servizi finanziari ha deciso di lasciare la Libra Association, l’organizzazione che si occupa di gestire tutti i principali aspetti della criptovaluta di Facebook….

Internet Sky come farà ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2030 (Il video) di Redazione Key4biz Net zero carbon entro il 2030. Questo è l’obiettivo di Sky, che si impegna a tagliare le emissioni di carbonio prodotte dai clienti Sky, dai suoi fornitori in tutti i territori in cui opera, e da tutte le sue attività. In questo modo Sky diventerà net zero carbon, secondo gli impegni comunicati…

Internet World Cancer Day. Contribuire alla ricerca sul cancro con l’app DreamLab, mentre dormi di Luigi Garofalo Contribuire alla ricerca sul cancro, da casa, con lo smartphone, senza nessuno sforzo, mentre dormi. È possibile con DreamLab, una nuova app che trasforma lo smartphone in un prezioso strumento per accelerare la ricerca sul cancro, attraverso la genomica computazionale. Un progetto di “citizen science”…

Internet Come attivare un servizio cloud in 60 secondi con datacenter a Roma di Redazione Key4biz Sovranità digitale. Un principio che si sta affermando in Europa con la nuova Commissione Ue per non essere dipendenti sulla gestione e sullo storage dei dati dalle multinazionali straniere, per non subire ricatti tecnologici da alcuni presidenti di Paesi di cui queste aziende sono originarie e per…

Internet I nuovi reati tributari (decreto 231) e le conseguenze per le società. Il workshop gratuito il 17 febbraio a Cantù di Luigi Garofalo Il cosiddetto Decreto fiscale, entrato in vigore il giorno di Natale 2019, introduce nuovi reati tributari, come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e prevede l’inasprimento delle pene e l’abbassamento delle soglie di punibilità. L’obiettivo,…

Internet Quantum society: i dati saranno l’energia del futuro, ma la crittografia è ancora vulnerabile di Flavio Fabbri Siamo ancora alle battute iniziali, diciamo alla definizione di un nuovo sistema di computazione, ma già da qualche anno alcune tra le principali Big Tech globali (come IBM e Google) hanno dato il via alla corsa al quantum computing, all’informatica quantistica, al calcolo quantistico. Un mondo…

Internet Perché il digital branding passa per la customer experience di Neosperience Team Molti Brand Manager, dopo aver finito di lavorare, tornano a casa con la sensazione che ciò che hanno fatto durante la giornata non sia stato determinante. Questo perché percepiscono, e vedono, che le loro strategie non hanno permesso all’azienda di distinguersi. Infatti, se esiste una…

Internet Sostegno a favore di imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Il bando di Sercam Advisory Il Bando mira al sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli finalizzato a ridurre il costo del denaro sia nel breve che nel medio periodo. L’intervento è realizzato attraverso gli Organismi di garanzia e consiste nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve e medio…

Mappamondo Fondazione Vodafone HACK, al via la maratona digitale sul miglior progetto di digital health di Redazione Key4biz Al via l’11 febbraio Fondazione Vodafone HACK, la maratona digitale organizzata all’insegna dell’inclusione sociale che si terrà al Vodafone Village. Una sfida lunga 12 ore in cui i partecipanti dovranno mettersi in gioco e ideare un progetto in ambito Digital Health altamente innovativo, scalabile…