Internet Mef: “In arrivo le sanzioni per commercianti e professionisti senza Pos” di Luigi Garofalo Il Governo ha capito che per cercare davvero di accelerare i pagamenti digitali non sono sufficienti solo gli incentivi per i consumatori. “Puntiamo ad introdurre le sanzioni, che oggi non ci sono, per chi non si dota di un Pos”, ha annunciato Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al ministero…

Telecoms Manovra, la tassa sulle sim aziendali non è ancora esclusa di Paolo Anastasio Non è ancora esclusa l’introduzione di una tassa sulle sim aziendali per finanziare la manovra di bilancio. All’appello mancano ancora 5 miliardi di coperture, ma il tempo stringe. Se ne saprà di più, con certezza, domani dopo che il Governo avrà inviato la bozza della manovra alla Ue entro il 15 ottobre…

Telecoms 5G, il Ceo di Telefonica ai governi Ue: Fissiamo i nostri standard europei di sicurezza di Paolo Anastasio Appello del Ceo e Presidente di Telefonica José María Álvarez-Pallete ai governi della Ue per prendere finalmente il controllo totale del dossier security in relazione al 5G, per smettere di subire il pressing Usa sull’esclusione delle tecnologie extra Ue, in particolare Huawei e ZTE. Intervistato dal…

Telecoms 5G, i due motivi che hanno portato la Germania a non escludere Huawei di Luigi Garofalo La Germania non chiude la porta a Huawei per realizzare le reti 5G e manda un chiaro messaggio agli Usa: non subiamo il tentativo di ingerenza sulla definizione delle regole per la realizzazione delle reti 5G. “Non stiamo prendendo una decisione preventiva per vietare qualsiasi attore o società”,…

Telecoms Inwit, conferite le torri Vodafone per la Towerco con Tim di Redazione Key4biz Vodafone “muove” le sue torri in vista dell’alleanza con Tim. In base ai documenti consultati da Radiocor, Vodafone Italia ha predisposto gli asset che dovranno confluire in Inwit, controllata da Tim, scindendo le attività interessate in una newco chiamata Vodafone Towers srl. Il ramo d’azienda,…

Internet Libra, effetto domino. Dopo PayPal lasciano eBay, Stirpe, Visa e Mastercard di Piero Boccellato Libra continua a perdere pezzi. Dopo l’annuncio di Paypal, infatti, anche eBay, Visa, Mastercard e Stripe si defilano dal progetto, annunciando – più o meno ufficialmente – di non voler aderire alla Libra Association. Ad iniziare l’effetto domino è stata PayPal. L’azienda californiana, pioniere dei…

Internet Ecobonus, il Governo lavora a proroga fino al 2021 di Flavio Fabbri Il Governo Conte prova a rifinanziare gli incentivi sui lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili. Per quanto riguarda l’ecobonus, cioè i lavori per il miglioramento dell’efficienza energetica delle nostre case e degli edifici privati in generale, per…

Internet Fatturazione elettronica, phishing via Pec. Come non abboccare di Redazione Key4biz In questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate, scoprendo che nel mirino ci sono soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a…

Media MPA aggiorna la lista USA delle piattaforme pirata di Flavio Fabbri Ogni anno la Motion picture association (Mpa) invia al Governo degli Stati Uniti una panoramica dei principali mercati ed attori della pirateria audiovisiva internazionale. Indicazioni utili al Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti (United States Trade Representative o UStr) per confrontarsi…

Cybersecurity European Cybersecurity Challenge, medaglia d’argento per l’Italia di Redazione Key4biz Il TeamItaly, Squadra Nazionale di Cyberdefender, ha conquistato il podio nell’ultima edizione dei Campionati Europei di Sicurezza Informatica, svolti a Bucarest tra il 9 e l’11 ottobre, guadagnandosi il secondo posto. Promossa dalla Commissione Europea e dall’Agenzia europea per la sicurezza delle…

Internet Persona, riservatezza, dati personali e GDPR nella società digitale. A che punto siamo? di Emilio Tosi – Università degli Studi di Milano Bicocca, Tosi & Partners High Tech Legal® Mi sia consentito introdurre il presente intervento, con una suggestione letteraria tratta dal recente romanzo distopico The Circle di Davide Eggers, con l’auspicio che tale visione della realtà, distorta dall’uso pervasivo, talvolta invadente, delle nuove tecnologie digitali, non si avveri e che quindi…

Media Tivùsat porta a 5 i canali 4K con l’arrivo di 4KUniverse di Flavio Fabbri La piattaforma satellitare gratuita Tivùsat annuncia l’arrivo di 4KUniverse, un nuovo canale di intrattenimento in formato 4K HDR. A ciclo continuo, 24 ore su 24, 4KUniverse offre numerosi programmi per una platea variegata ed internazionale: dalla serie per bambini “Eddie is a Yeti” alla serie di…

Internet Altro che influencer, breve storia dell’influenza dal V secolo ad oggi di Vincenzo Lombardo, redattore d’inchiesta Ogni anno l’influenza colpisce tra il 5 e il 15% della popolazione mondiale adulta, vale a dire da 350 milioni a 1 miliardo di individui, con un’incidenza che sale al 20–30% nei bambini. In circa il 10% dei casi vi sono complicanze che causano il decesso: annualmente muoiono da 250 a 500 mila persone….

Internet Come cambia la comunicazione con emoticon, immagini e video di Barbara Volpi La comunicazione del XXI secolo è una comunicazione nuova, fatta di emoticon, immagini, video, poche parole sempre più orientate allo sharing digitale in cui la forma predomina su un contenuto povero, di poco valore che, il più delle volte, non viene nemmeno captato dalla pletora mediatica che perde…

Internet Marketing technologies (martech), mercato globale a 121,5 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Immaginate di trovarvi davanti ad un tavolo con sopra tutta una serie di strumenti tecnologici molto avanzati, utilissimi per la gestione e l’analisi dei dati, per produrre e archiviare contenuti multimediali, per automatizzare i processi di invio dei messaggi e delle email, per sviluppare infine un…