Dailyletter n. 3749 del 9 ottobre 2019

Telecoms 5G, Patuanelli: “Nessuna esigenza di cambiare i limiti di emissione” di Luigi Garofalo 5G e limiti di emissioni, frequenze, voucher, decoder per la nuova Tv digitale e piano BUL. È su questi temi che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha illustrato le linee programmatiche del Mise nell’audizione alla Commissione Trasporti della Camera. Nessuna esigenza cambiare…

Telecoms 5G, bocciate alla Camera tutte le mozioni che chiedevano lo stop. Caos in Aula di Paolo Anastasio Alla fine è arrivato l’ok dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza sulle iniziative per la tutela della salute sui campi elettromagnetici prodotti dal 5G. Ma secondo i deputati del Gruppo Misto, che avevano presentato la mozione respinta per bloccare la sperimentazione…

Focus Mail RenAIssance? L’intelligenza artificiale per un nuovo Rinascimento. Roma, 14 ottobre 2019 di Piero Boccellato RenAIssance? L’Intelligenza Artificiale per un nuovo Rinascimento Tra opportunità di sviluppo ed esigenze di tutela 14 ottobre 2019 Fondazione Alcide De Gaspari Ore 12:30 Via del Governo Vecchio, 3 – Roma Lunch Seminar in occasione della presentazione del Master di I…

Telecoms Decreto Cybersecurity, Liuzzi: ‘Serve il doppio delle assunzioni per il controllo delle reti’ di Luigi Garofalo Il Governo, con l’approvazione del decreto-legge cybersecurity, crea un vero perimetro di sicurezza cibernetica, dotandosi di strumenti normativi che consentono al nostro Paese di intervenire in maniera più tempestiva in caso di minacce e pericoli per la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi…

Telecoms L’anti iliad si chiama Spusu. L’operatore austriaco sul mercato italiano nel primo trimestre del 2020 di Luigi Garofalo Iniziamo a prendere confidenza con il suo nome, perché Spusu, nuovo operatore di telefonia mobile virtuale (FULL MVNO) , farà l’ingresso del mercato mobile italiano nel primo trimestre del 2020 e utilizzerà l’infrastruttura di Wind Tre. L’annuncio è stato dato oggi dall’operatore mobile virtuale lanciato…

Internet Manifatturiero, intelligenza artificiale in 15 milioni di macchine industriali nel 2024 di Flavio Fabbri Una delle missioni dell’intelligenza artificiale o IA è favorire l’innovazione e il potenziamento dell’industria manifatturiera mondiale. La trasformazione digitale (digital transformation o DX) della produzione tradizionale passa per questa nuova tecnologia e i suoi impieghi: secondo stime ABI Research,…

Telecoms Tim, spin-off dei 23 data center e quotazione in Borsa entro la prima metà del 2020 di Luigi Garofalo Telecom Italia (Tim) valuta l’idea di scorporare entro il prossimo anno e quotare in borsa le attività dei suoi data center. A rivelarlo nel pomeriggio di ieri il lancio di un giornalista di Bloomberg confermato da una fonte anonima citata da Reuters. Secondo le fonti la società guidata da Luigi Gubitosi…

Internet IA e Revenge Porn, il 96% dei deepfake presenti sul web è porno di Piero Boccellato In Italia recentemente ha fatto scalpore un filmato video con l’ex premier Matteo Renzi realizzato dalla trasmissione tv Striscia la Notizia, un video fake prodotto di un algoritmo artificiale in grado di imitare alla perfezione Matteo Renzi. Secondo gli ultimi dati, i video deepfake, che usano…

Internet Netflix annuncia la sede in Italia dopo l’inchiesta sulle tasse non pagate di Piero Boccellato Evidentemente in casa Netflix l’apertura dell’indagine della Procura di Milano per l’omessa dichiarazione dei redditi è stata vista come un grande danno di immagine per il colosso americano della streaming. A pochi giorni dall’inchiesta della Procura, Reed Hastings, CEO di Netflix corre ai ripari….

Telecoms 5G, l’Enisa pubblica il nuovo Report sulla sicurezza delle reti in Europa di Flavio Fabbri Pubblicata la relazione degli Stati membri dell’Unione europea sul livello di sicurezza informatica delle reti 5G. Si tratta dell’high-level Report dell’Enisa, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, atteso dalla Commissione europea e utile ad offrire un quadro più…

Internet Il riconoscimento facciale nel mondo, a che punto siamo? di Rachele Zinzocchi Riconoscimento facciale, è polemica, a livello ormai internazionale. Tra programmi di ricerca sempre più avanzati e timori corrispondentemente sempre crescenti di violazioni della privacy, lo scenario mondiale è dominato da un continuo «stop and go» tra ricerche futuristiche e allarmismi lanciati dalle…

Internet Nasce l’Ainop, l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche. Che cos’è e a che serve di Flavio Fabbri La Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto attuativo del decreto Genova per la condivisione dei dati e delle informazioni relative alle opere pubbliche in Italia. Nasce così l’Archivio informatico nazionale delle Opere pubbliche, o Ainop, per il monitoraggio…

Telecoms Vodafone 5G, il video integrale del primo intervento di chirurgia simulato da remoto di Luigi Garofalo “Riesco a muovere, senza latenza, il laser e con la pinza procedo al taglio del polipo”. Così ha effettuato, commentandolo anche, la prima simulazione in Italia di un intervento di chirurgia da remoto live su rete 5G il prof. Matteo Trimarchi, otorinolaringoiatra dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente…

Telecoms Il 5G ‘rivoluzionario’ per l’industria dello sport di Paolo Anastasio Il 5G sarà rivoluzionario per l’industria dello sport, intesa come esperienza da parte dei fan, operatività dei club e performance dei giocatori. E’ quanto emerge da una ricerca appena lanciata da Vodafone nel Regno Unito, secondo cui tre business leader su quattro appartenenti a diverse organizzazioni…

Internet Intelligenza artificiale, il Piano dell’Olanda: raddoppiare la spesa e 100 azioni immediate di Flavio Fabbri Il segretario di Stato olandese, Mona Keijzer, ha presentato al Parlamento nazionale un piano per promuovere, sviluppare e applicare l’intelligenza artificiale (IA) in 100 azioni concrete, tra cui una più intensa cooperazione tra industria, ricerca e Istituzioni, maggiore spazio a partnership…

Internet Turismo, contributi dal Friuli Venezia Giulia per il miglioramento delle strutture ricettive di Sercam Advisory Finanziamenti alle imprese turistiche (alberghi, hotel, b&b, strutture ricettive, …) per interventi di costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di attrezzature ed arredi, realizzazione di parcheggi. Soggetti beneficiari Gli incentivi sono destinati alle…