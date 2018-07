Dailyletter n. 3477 del 25 luglio 2018

table width=”600″ cellpadding=”8″ align=”center” bgcolor=”#ffffff”>

Telecoms Tim, utili in crescita ma il Brasile pesa sui ricavi. Persidera in vendita, preoccupata Vivendi di Paolo Anastasio Tim ha chiuso il primo semestre del 2018 con ricavi per 9,44 miliardi di euro, in diminuzione del 2,7% rispetto al primo semestre del 2017, su cui pesa il cambio sfavorevole con il reais brasiliano (su base organica ricavi in aumento dell’1,5%). “Al positivo andamento della Business Unit Domestic (+24…

Telecoms Vodafone, aumentano i ricavi da rete fissa (+7,1%) e i clienti 4G (+29,6%) di Luigi Garofalo Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno 2018 con ricavi da servizi a 1.231 milioni di euro (-6,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente). La performance finanziaria del trimestre è stata principalmente condizionata dalla piena ottemperanza al provvedimento cautelare adottato…

Media Audiovisivo, Antonio Tajani ‘Tutelare il diritto d’autore in Europa è difendere nostra identità’ di Flavio Fabbri In occasione della presentazione della XV edizione delle Giornate degli Autori, che si terranno dal 29 agosto all’8 settembre a Venezia (rassegna autonoma all’interno della Mostra del Cinema di Venezia), il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha voluto sostenere ancora una volta la bontà…

Internet Intelligenza artificiale, 5 motivi per studiarla all’Università di Luigi Garofalo In questi giorni centinaia di neodiplomati italiani sono nella fase dell’orientamento universitario o alle prese dei test d’ingresso, in realtà vivono un disorientamento totale, perché è difficile scegliere l’università giusta e la facoltà che ti garantisca un lavoro dopo la laurea. Medicina o Farmacia?…

Internet CDTI Forum. Cabina di regia dell’Agenda digitale, AgID o il Team per la trasformazione digitale? di Leandro Aglieri – Coordinatore Laboratorio Smart City Forum Innovazione – Roma Capitale Già nel 2014 ho iniziato a scrivere articoli su cosa non andava nella strategia dell’Innovazione Digitale in Italia, denunciando la proliferazione di “enti”, “tavoli” e “cabine di regia” con i relativi autorevoli presidenti, ognuno dei quali era di fatto un “primus inter pares” creando una sovrapposizione…

Media Cinema, una ricerca americana trova la formula per conquistare il box office di Flavio Fabbri Sotto la lente degli scienziati può finire qualsiasi cosa, anche il cinema e i suoi film. Stavolta, però, l’obiettivo dei ricercatori della Cornell University era di mettersi alla prova su di un terreno molto insidioso, ma allo stesso tempo affascinante: trovare la formula scientifica finale per produrre…

Internet Blockchain, 3,5 miliardi di investimenti in Europa di entro il 2022 di Paolo Anastasio Secondo il report IDC Worldwide Semiannual Spending Guide l’Europa sarà presto il secondo investitore globale in nuove soluzioni Blockchain alle spalle degli Usa, con una crescita media annua degli investimenti dell’80,2% nel periodo 2017-2022 e passerà da un totale di 400 milioni di dollari nel 2018…

Internet Blockchain, in Cina usata per aggirare la censura sullo scandalo vaccini di Paolo Anastasio Dopo lo scandalo dei vaccini che ha investito la Cina, prontamente insabbiato dalle autorità di Pechino, alcuni cittadini cinesi esperti di coding hanno utilizzato la blockchain per aggirare la censura del Governo, che aveva spento il dissenso montante sui social network cinesi vietando di parlare…

Media Pubblicità, mercato in crescita in Europa ma soltanto sul web (che vale quasi la metà della torta) di Redazione Il mercato pubblicitario in Europa ha registrato una crescita del 3,5% nel 2017 per un totale di 70 miliardi di euro nei 5 maggiori mercati (Regno Unito, Germania, Francia Italia e Spagna) ma a crescere significativamente è solo Internet. Primo mezzo per investimenti complessivamente attratti (43% sul…

Media Spot & Social. Baby boom e pubblicità, una difficile storia d’amore di Alberto Contri, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso È possibile far andare d’accordo spot, campagne pubblicitarie e neonati? Negli ultimi anni il calo delle nascite è diventato un tema di discussione molto sentito nel ‘vecchio’ continente, l’Europa, che a livello demografico è ormai vecchio di nome e di fatto. Un argomento delicato, a tratti politicamente…

Internet Data Journalism. Dicasteri, capi di Gabinetto e tutti gli incarichi. Il Governo Conte e il Governo Gentiloni a confronto di Redazione Sia l’attuale che il precedente Governo, è articolato in 19 Dicasteri. 6 di questi, egualmente, sono Dipartimenti Presidenza del Consiglio (“senza portafoglio”). Il perimetro di competenze assegnato ad ognuno è invariato, con eccezioni tra: Affari regionali/Famiglia e Disabilità; Politiche Europee;…

Telecoms 5G, sono sette i corridoi Ue per testare le auto connesse e a guida autonoma di Flavio Fabbri Alla Digital Assembly 2018 che si è tenuta a Sofia il 25 e 26 giugno passati, l’Union europea ha annunciato la nascita di un nuovo corridoio transfrontaliero per la sperimentazione delle reti 5G applicate alla smart mobility autonoma, elettrica e connessa. L’ultimo in ordine di tempo è quello…

Games Un pro di Call of Duty lascia la fidanzata per allenarsi di Redazione Eurogamer.it Douglas “FaZe Censor” Martin, professionista di Call of Duty, ha pubblicamente annunciato la separazione dalla sua fidanzata Yanet Garcia.

Il motivo? Dedicarsi di più a Call of Duty, sopratttuto il prossimo Black Ops 4, a cui ha detto di volersi dedicare “a tempo pieno”. Nell’anno in corso,…

Games Epic Games vale ora 8 miliardi di dollari grazie a Fortnite di Redazione Eurogamer.it Il successo di Fortnite ha fatto impennare il valore di Epic Games, giunto ora a 8 miliardi di dollari.

La stima viene da Bloomberg, che nell’analisi del fenomeno Fortnite stima il valore totale di Epic Games nella cifra menzionata. La stima comprende anche altre proprietà dello studio,…

Mappamondo Sky, si rinnova l’accordo per la trasmissione di contenuti sportivi a bordo delle navi MSC Crociere di Flavio Fabbri Gli ospiti delle navi MSC Crociere potranno godersi i migliori eventi sportivi, a partire dai più prestigiosi tornei di tennis fino agli imperdibili Gran Premi di Formula 1 e MotoGPTM, compresi basket, golf, rugby e tanto altro, senza dimenticare la straordinaria stagione calcistica che aprirà i battenti…

Mappamondo Enel nuovamente confermata nell’indice FTSE4Good di Redazione Enel è stata nuovamente confermata nell’indice FTSE4Good, che classifica le migliori aziende sulla base delle loro attività nei settori ESG (Environmental, Social, Governance). La conferma segue la recente pubblicazione, da parte di FTSE4Good, della prima revisione semestrale 2018. Anche le controllate…

Mappamondo Huawei Italia, Lindoro Ettore Patriarca nuovo Marketing Director Enterprise Business Group di Paolo Anastasio Lindoro Ettore Patriarca è stato nominato Marketing Director Enterprise Business Group di Huawei Italia. Nel suo nuovo incarico avrà la responsabilità di supportare l’implementazione delle strategie di sviluppo della divisione enterprise. In Huawei dal 2012, Patriarca ha rivestito il ruolo di Marketing…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 26 luglio 2018 di Fabienne Pallamidessi Cancro, Bilancia, Scorpione e Capricorno: la classe non è acqua! Toro, Vergine e Acquario: al cuor non si comanda! Ariete, Gemelli e Leone: calma e sangue freddo! Sagittario e Pesci: affrontate “quel” discorso!

Finestra sul mondo Giornalista arrestato in Argentina, Piano da 12 miliardi per gli agricoltori Usa, Negoziati Usa-Ue su guerra commerciale di Agenzia Nova Argentina, arrestato un giornalista accreditato alla presidenza. Si sospettano legami con l’intelligence

25 lug 11:06 – (Agenzia Nova) – Si chiama Juan Manuel Illescas, il giornalista che ha seguito da vicino le attivita’ del presidente dell’Argentina, pur senza averne i titoli. Anzi, scrive il quotidiano…

Bibliotech Transmedia 2.0 di Redazione Di Nuno Bernardo Armando Editore Pubblicato: 26 giugno 2018 Pagine: 192 ISBN: 9788869923890 Prezzo: 18:00 euro Ogni produttore aspira a progettare un marchio che possa trasformarsi in un’icona pop, il cui storyworld o protagonista/eroe abbia abbastanza potenziale creativo…