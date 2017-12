Dailyletter n. 3339 del 22 dicembre 2017

Oggi alla Farnesina la presentazione ai direttori degli Istituti di Cultura di tutto il mondo di VideoCittà, il nuovo progetto contenitore di grandi eventi che si svolgeranno a Roma dal 19 al 28 ottobre, ideato dal presidente dell’Anica Francesco Rutelli. Il progetto ha lo scopo di far conoscere la…

Ritirato dal primo firmatario Paolo Coppola (Pd) l’emendamento alla Legge di Bilancio per l’istituzione di un fondo di 50 milioni di euro destinato ad una campagna assunzioni di dirigenti per la transizione digitale nella PA. L’emendamento non entrerà nella legge di Bilancio, perché ne è stata proposta…

La notizia non ha appassionato né i grandi quotidiani né le testate specializzate, ma forse ciò è dovuto a quella strisciante rassegnazione che sembra caratterizzare gli analisti delle politiche mediali italiane: eppure, il nuovo “contratto di servizio Rai 2018-2022”, che è stato licenziato dalla…

di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult)

Firmato ieri dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, il decreto per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. il finanziamento di 14,8 milioni di euro sarà ripartito tra le Regioni e…

Cresce la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. L’anno sorso la quota di elettricità coperta dalle rinnovabili è arrivata al 37,3%, grazie agli oltre 742.000 impianti in esercizio, per una potenza installata di 52,3 GW e una produzione di energia pulita di 108 TWh…

La prossima attivazione dei due dispositivi normativi del 2016 per la sicurezza cibernetica e la protezione dei dati, prevista per maggio 2018, sollecita una riflessione sulle complesse logiche e intersezioni applicative sottese che potrebbero comportare una rivoluzione del mercato digitale nazionale…

Uno degli smartphone di maggior successo di Xiaomi per il 2017, il Mi A1, torna a far parlare di sé, questa volta per una speciale variante che starebbe per arrivare sul mercato: si tratta di una colorazione rossa, probabilmente rivolta solo ad alcuni mercati dell’Asia, molto interessante dal punto di…

D’accordo, “fake news” comincia a diventare un’espressione quasi insopportabile anche per i più pazienti tra noi. Ma sappiamo che il rischio è reale, dalla possibilità di pilotare elezioni in altri Paesi (o presumere di poterlo fare) alla semplice incoscienza in grado di farci credere a più o meno tutto…

Per risparmiare sul costo delle bollette, in particolare per le bollette di energia elettrica e gas, è possibile sfruttare diverse opzioni. Uno degli aspetti da valutare con attenzione è rappresentato dalla possibilità di eliminare completamente le bollette cartacee ed i bollettini postali per pagare…

La strategia per creare un Mercato Unico Digitale nell’Unione europea mira fin dal suo annuncio a creare un ambiente adatto all’era digitale, capace di sviluppare innovazione, creare startup, nuove imprese e posti di lavoro, ma soprattutto far emergere in maniera diffusa competenze digitali…

Fulvio Ananasso eletto Presidente dall’Assemblea online. Sergio Farruggia (Vice Presidente), Paolo Russo (Segretario Generale) e Altheo Valentini (Tesoriere) nel nuovo Consiglio Direttivo, che si avvarrà di un Comitato di Coordinamento organizzato per linee di sviluppo su alcuni dei principali temi della…

La stagione dello shopping natalizio è entrata nel vivo anche per i videogiochi, con un’ondata di promozioni per tutte le piattaforme. In cima alla lista figurano gli attesi saldi invernali di Steam, che mettono in offerta svariati videogiochi PC e le votazioni per gli Steam Awards, che saranno votati…

Troppo tempo passato a giocare ai videogiochi fa male. Ora non è più solo mancanza di buon senso ma una vera e propria patologia. I disordini legati ai videogiochi saranno infatti presto riconosciuti come patologia. L’undicesima edizione dell’International Classification of Diseases, manuale diagnostico…

Con quest’oroscopo vi faccio i miei più cari auguri per un felice Natale e un divertentissimo Capodanno! Me ne vado qualche giorno in ferie, arrivederci, tanti baci e abbracci e al 8 gennaio!

Radio Vaticana Italia rivolge gli auguri di Natale a Papa Francesco attraverso i detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia a Roma. Sono i protagonisti di uno spot in rotazione in questi giorni dove dedicano un pensiero anche agli ascoltatori dell’emittente radiofonica. Mentre il 24 e 25 dicembre…

Elezioni catalane, il trionfo di Ciudadanos non basta a scongiurare la vittoria indipendentista 22 dic 10:50 – (Agenzia Nova) – Le elezioni piu’ anomale nella storia della Catalogna si sono concluse con due risultati degni di nota: da una parte il partito politico unionista Ciudadanos, guidato da Ines…

Benvenuti nel settore in più rapida crescita nella storia umana.

Cresciuta da 17,7 miliardi a 623 miliardi di dollari finora quest’anno, la cripto-economia si sta diffondendo ovunque in tutta il mondo, e si appresta a cambiare per sempre l’intera economia mondiale.

Nata nel 1997 come attività di noleggio di DVD, si è poi specializzata negli anni a venire nel settore dei contenuti in streaming, diventando in pochi anni leader…

Netflix è un’azienda operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento.

L’intervista a Gianluca Attura, amministratore delegato di SELTA, in occasione del SELTA Challenge 2017 – Le Infrastrutture Critiche per lo Sviluppo. L’evento si è svolto Mercoledì 15 novembre 2017, presso The Westin Excelsior in Via Vittorio Veneto, 125 – Roma.