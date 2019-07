Dailyletter 3699 del 15 luglio 2019

Telecoms 5G, Thomas Miao (Huawei Italia): ‘Applicare il Golden Power a tutti i player, non solo a quelli extra Ue’ di Luigi Garofalo L’Ad di Huawei Italia critica il decreto-legge che estende il Golden Power alle reti 5G, perché obbliga solo le Tlc non europee a notificare, entro 10 giorni, a Palazzo Chigi contratti o accordi sulle reti mobili di quinta generazione. “Il mio team sta ancora cercando di capire i dettagli di…

Cybersecurity Cybersecurity, la Difesa investe poco: solo 500 milioni in 16 anni contro 1,4 miliardi della Francia nel 2018 di Luigi Garofalo “La sicurezza cyber costituisce un settore strategico nevralgico per la protezione delle infrastrutture critiche istituzionali di un’amministrazione che opera a garanzia degli interessi nazionali del Paese”, si legge nel Documento programmatico pluriennale (Dpp) della Difesa, relativo al triennio…

Internet Libra, Tyler e Cameron Winklevoss: ‘Presto le FAANG’s avranno la propria criptovaluta’ di Piero Boccellato “La nostra previsione è che ogni azienda FAANG avrà una sorta di progetto di criptovaluta entro i prossimi due anni”. Secondo gli imprenditori americani Tyler e Cameron Winklevoss, dopo Facebook con Libra, anche le altre componenti della sigla FAANG (Facebook, Amazon, Apple,Netflix, Google) starebbero…

Internet Digital economy, bruciati in Europa 90 miliardi di dollari l’anno per mancanza di competenze di Flavio Fabbri Avere o meno nel proprio organico lavoratori “skillati” è un primo fattore di valutazione per comprendere in che modo un’azienda può avere successo o meno sul mercato. I rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, del machine learning, della robotica e delle altre tecnologie della trasformazione…

Internet Blockchain, a Torino e in Lombardia per i servizi ai bimbi e l’iscrizione ai nidi. E il CSI la racconta con un fantasy (Video) di Luigi Garofalo Utilizzare la tecnologia blockchain per la semplificazione della gestione dei procedimenti amministrativi. Con questo obiettivo la città di Torino e la Regione Lombardia iniziano a sperimentare la blockchain per i servizi dedicati ai più piccoli, come l’iscrizione all’Estate Ragazzi della città piemontese…

Internet I rapporti tra Italia e Cina, un interscambio che supera i 43 miliardi di euro di Redazione Key4biz La Cina, da sola, contribuisce per circa un terzo alla crescita economica mondiale. Con un Prodotto Interno Lordo che nel 2018 ha superato i 13.500 miliardi di dollari, il Paese asiatico continua a vantare uno dei più alti tassi di crescita al mondo ed è uno degli Stati con il più alto tasso di…

Smart City Sistemi di accumulo, l’Ue investe 47 milioni di euro in ricerca e innovazione di Flavio Fabbri Approvato oggi il nuovo “Strategic Action Plan for Batteries” dalla Commissione europea per un un’azione su larga scala di sostegno alla ricerca e l’innovazione nel settore delle batterie per veicoli elettrici e non solo. I fondi, relativi al programma di lavoro Horizon 2020, serviranno a sviluppare…

Media CloudFlare riconosciuto corresponsabile per i servizi di intermediazione resi in favore di gestori di siti “pirata” di Alessandro La Rosa (Studio Previti) Con provvedimento collegiale del 24.6.2019 reso in sede di reclamo, il Tribunale delle Imprese di Roma ha integralmente confermato la decisione della prima fase cautelare, con cui il primo Giudicante aveva: ordinato alla società Cloudflare di cessare immediatamente la fornitura dei servizi erogati…

Internet Influencer marketing, mercato globale a 16 miliardi di dollari nel 2020. In Italia spesa in aumento del 131% di Flavio Fabbri Quando parliamo di influencer marketing (IM) ci riferiamo a quella pratica attraverso cui aziende ed organizzazioni veicolano messaggi facendo leva sulla capacità di alcuni soggetti (popolari per autorevolezza e forte presenza in rete) di influenzare il prossimo, esercitando questa influenza direttamente…

Internet Vodafone Italia diventa plastic free grazie all’iniziativa ‘Save the Planet’ di Redazione Key4biz Vodafone Italia lancia l’iniziativa ‘’Save the Planet” per eliminare la plastica monouso dai propri uffici. Con l’hashtag #contribuiscoancheio, “Save the Planet” parte oggi dalla sede milanese del Lorenteggio, per essere poi estesa gradualmente, a partire da settembre, alle principali sedi Vodafone…

Internet Perché nell’era della trasformazione digitale vincono le imprese immaginative di Maurizio Goetz, Imagination Design Coach Che cosa hanno in comune le imprese di maggior successo nell’era della trasformazione digitale come Amazon.com, Google, AirBnB, o Tesla? Sono tutte imprese immaginative, che hanno saputo osservare i loro mercati per cambiarne le regole del gioco. In Italia vengono proposti moltissimi programmi formativi…

Internet Il social media manager: chi è, cosa fa e perché sta diventando un mestiere così importante di Elisabetta Passaretti, Digital consultant Lo avreste mai immaginato? Qualche anno fa il mestiere del Social Media Manager non esisteva nemmeno e oggi, con il potere che hanno assunto i social network nel mondo della comunicazione, rientra tra i ruoli più richiesti da brand e aziende. Spesso si tende a sottovalutare questo ruolo…

Internet Il CSI Piemonte cerca talenti, 50 neolaureati da assumere entro il 2020 di Redazione Key4biz Il CSI Piemonte ha annunciato un nuovo piano di assunzioni che prevede l’inserimento nel triennio 2018/2020 di 50 giovani neolaureati in materie tecnico scientifiche e informatiche, di età non superiore ai 29 anni. Il consorzio – che gestisce e realizza servizi Ict per conto della pubblica…

Internet eCommerce, quanto conta la fase post-vendita? di Andrea Boscaro – The Vortex Nella costellazione di attivià che riguardano la vendita online sempre troppo poca attenzione viene dedicata alle fasi post-vendita il cui ruolo assume un peso via via superiore man mano che sfocia non solo nel rilevamento della soddisfazione del cliente, ma anche nell’attivazione di aspetti più di…

Mappamondo Agcom, il 19 luglio a Roma la terza edizione del Premio ‘Antonio Preto’ di Redazione Key4biz Sarà assegnato il prossimo 19 luglio a Roma, nel corso del Convegno “Infrastrutture, Accesso e Informazione nella Società Digitale” presso il Centro di Produzione Rai in Via Teulada 66, il Premio AGCOM-IIC per lo sviluppo della cultura delle comunicazioni intitolato ad Antonio Preto, Commissario Agcom…

Mappamondo Sky, in corso le riprese di Cops – una banda di poliziotti di Redazione Key4biz Sono in corso in Puglia, tra la zona di Lecce e Brindisi, e si sposteranno poi a Roma, le riprese di COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, la nuova produzione originale Sky con Drymedia. Una commedia irriverente, due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, GreenApes.com di Neosperience Team La sostenibilità è ormai un trend che si è imposto come discriminante di comportamento, avendo coinvolto milioni di persone nel sostenere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. Di conseguenza numerosi strumenti sono nati per supportare una scelta impegnata e impegnativa. Uno di questi…