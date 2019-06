Dailyletter 3676 del 11 giugno 2019

Internet L’Italia sempre lontana dal cuore digitale dell’Europa: quint’ultimi per innovazione e competenze di Flavio Fabbri La trasformazione digitale ha un indice a livello europeo, il Digital economy and society index, o più semplicemente conosciuto con l’acronimo Desi, cioè dell’indice di digitalizzazione dell’economia e della società. La Commissione europea ha diffuso oggi l’edizione 2019 dell’indexper rendere pubbliche…

Telecoms Gubitosi (Tim): “Rete unica con Open Fiber? Fantasiose le ricostruzioni sui giornali” di Luigi Garofalo “Ogni tanto vedo ricostruzioni fantasiose sui giornali, aspetterei la versione originale, quando sarà pronta la daremo, ora non c’è”. In questo modo Luigi Gubitosi, ad di Tim, smentisce quanto riportato oggi su alcuni giornali, secondo cui si starebbe ragionando, riportiamo testualmente dal Sole24Ore,…

Internet A Bologna il supercalcolatore ‘Leonardo’. Viola (UE): “Sarà tra i top 5 al mondo” di Flavio Fabbri Presentato a Roma presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il nuovo supercalcolatore “Leonardo”; il computer di classe pre-exascale, con elevatissime capacità di calcolo, che avrà sede a Bologna. Per illustrare i dettagli relativi alla nomina dell’Italia…

Telecoms Simone Bonannini (Open Fiber): ‘Il nostro wholesale only il modello win-win per operatori Tlc e non solo’ di Luigi Garofalo “In Europa siamo il più grande e forse il precursore del modello wholesale only, che è replicato in altri Paesi, perché è e sarà il modello di successo del futuro. Siamo un soggetto neutrale, per la prima volta gli operatori di telecomunicazioni fanno meno investimenti, perché li facciamo noi al loro…

Cybersecurity Riconoscimento facciale, attacco hacker alla frontiera Usa. Rubate 100mila foto di Piero Boccellato Come non detto. Il dibattito sull’utilizzo della tecnologia per il riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine americane è più acceso che mai. Qualche ora fa il Washington Post ha diffuso la notizia di un attacco hacker ha preso di mira un contractor della Us Customs and Border…

Internet Big G guadagna 4,7 miliardi con Google News. Per questo contraria alla direttiva Copyright (Che piace agli Usa) di Luigi Garofalo Finalmente si sa quanto fruttano a Big G le notizie che aggrega con Google News: nel 2018 il guadagno è stato di 4,7 miliardi di dollari, secondo il calcolo effettuato da News Media Alliance, che raggruppa editori statunitensi e canadesi, compreso il New York Times, ed altre associazioni internazionali…

Telecoms 5G, un’iniezione di 700 miliardi di dollari all’economia globale entro il 2030 di Flavio Fabbri Le infrastrutture rappresentano la prima onda del 5G, poi arriveranno i servizi e quindi i device, la seconda e la terza onda generate della nuova tecnologia. I vantaggi tecnici sono enormi, le ricadute economiche ancora difficili da quantificare con esattezza, ma secondo un nuovo studio IDTechEx dal…

Internet Agenzia delle Entrate, online il software di Sogei per calcolare il Tuo Isa di Piero Boccellato È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software sviluppato da Sogei – la società di informatica pubblica, partner tecnologico unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contribuisce al processo di trasformazione digitale della Pubblica…

Media I canali Premium di serie TV e cinema non sono scomparsi. In onda sul digitale terrestre di Sky di Luigi Garofalo Dal primo giugno Mediaset Premium è andato “in pensione”, non è più attivo sul digitale terrestre. E i telespettatori affezionati ai suoi canali Premium di serie TV e cinema come possono continuare a guardarli? Sul digitale terrestre di Sky. La media company, in virtù dell’accordo con il Biscione,…

Internet Blockchain e fiducia digitale: evento CSI Piemonte a Torino il 26 giugno di Flavio Fabbri TorinoMercoledì 26 giugno 2019Auditorium VivaldiBiblioteca Nazionale UniversitariaOre 10:00 La trasformazione digitale in corso coinvolge non solamente i mercati, l’industria e l’economia, ma la stessa società a tutti i livelli, imponendo a tutti gli attori in campo un maggiore impegno nello sviluppo…

Cybersecurity Pericolo Phishing su Google Calendar. Come non farsi truffare di Piero Boccellato Hacker e criminali informatici stanno utilizzando tecniche di attacco sempre meno tradizionali. Il motivo? Perché solo in questo modo sono in grado di colpire anche utenti esperti. Lo studio condotto da Kaspersky Lab ha dimostrato infatti cosa succede quando servizi considerati affidabili e legittimi,…

Internet Tre elementi per comprendere l’evoluzione del digital marketing di Neosperience Team Siamo immersi, ormai da diversi anni, nell’era dei micro-momenti: il 70% della popolazione mondiale utilizza regolarmente uno smartphone, controllando news, mail e social media decine di volte al giorno. Questo significa che, per catturare l’attenzione degli utenti, i brand si sono dovuti inserire in…

Internet A scuola con la privacy, al teatro Eliseo di Roma in scena lo spettacolo del Miur e Garante Privacy di Piero Boccellato Quali sono i rischi e quali le potenzialità che il trattamento di un dato può realmente generare? Come funziona e a cosa serve la normativa europea sulla privacy? Mercoledì 12 giugno, alle ore 16, al teatro Eliseo di Roma, a rispondere a queste domande saranno i più giovani, che spiegheranno la privacy…

Internet Trump vuole estendere la guerra commerciale anche al Messico di Piero Boccellato Neanche a dirlo, ieri Donald Trump è riuscito, nell’arco di poche ore, a minacciare il Messico di imporre i dazi e successivamente ad escludere definitivamente la loro adozione, almeno per adesso (chi ci capisce qualcosa è molto bravo!). Seriamente, il nodo è fino a che punto la guerra commerciale…

Internet Bando Capacity Bulding di Fondazione Cariplo. 2,5 milioni per il Terzo Settore di Sercam Advisory Obiettivo del bando è sostenere gli enti del Terzo Settore che, nell’ambito di piani pluriennali di sviluppo organizzativo, abbiano identificato interventi puntuali e particolarmente strategici, agendo sul miglioramento della qualità delle risorse umane coinvolte, sui processi di pianificazione orientata…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Drink Water Reminder di Neosperience Team Due litri al giorno, questa la dose di liquidi prescritta dai medici per mantenere una buona idratazione. Ma quanto beviamo effettivamente in una giornata? Spesso, non ci avviciniamo neanche lontanamente alle quantità raccomandate, limitandoci a qualche bicchiere durante i pasti. Per questo, Drink…

Games Ubisoft annuncia il servizio in abbonamento Uplay+ di Redazione Eurogamer.it In occasione dell’E3, Ubisoft ha annunciato Uplay+, un servizio in abbonamento che sarà disponibile dal 3 settembre 2019 per Windows PC. Nel 2020, il servizio sarà disponibile anche su Stadia. Uplay+ costerà 14,99 € al mese e darà accesso illimitato a oltre 100 giochi, tra cui novità e…

Mappamondo Disastri naturali: il Centro EISAC tra le 24 migliori strutture tecnologiche al mondo di Redazione Key4biz Il primo centro in Europa per la sicurezza delle infrastrutture strategiche, EISAC.it, nato in Italia dalla collaborazione tra ENEA e INGV, è stato incluso dal competente ufficio ONU nella lista delle 24 migliori strutture tecnologiche al mondo per la gestione delle emergenze da eventi naturali….

Mappamondo La Città del Vaticano passa all’eMobility, attivate le prime stazioni di ricarica di Redazione Key4biz Favorire la mobilità sostenibile nello Stato della Città del Vaticano. È questo l’obiettivo dell’accordo firmato da Enel X (Gruppo Enel) e il Governatorato dello Stato Città del Vaticano, che prevede la fornitura di 20 punti di ricarica di cui 12 già stati installati e 8 in fase di consegna….

Who is who Ricardo Franco Levi di Redazione Key4biz Presidente, Associazione Italiana Editori (AIE) L’11 giugno 2019 Ricardo Franco Levi è stato confermato presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), l’associazione di categoria degli editori che pubblicano libri, riviste scientifiche e prodotti dell’editoria digitale. L’incarico, conferito…