Dailyletter 3673 del 6 giugno 2019

Internet Il Sottosegretario Giorgetti visita Sogei: ‘Risorsa unica per una PA moderna e pronta a proteggere i dati dei cittadini’ di Luigi Garofalo “Un apprezzamento per le sue soluzioni” digitali semplici, sicure e affidabili per i cittadini, i clienti e la Pubblica amministrazione e “un riconoscendo all’azienda per essere una risorsa unica per il Paese in grado di contribuire allo sviluppo di una PA moderna, digitale e pronta a sostenere…

Internet L’Ue: ‘Per evitare la procedura investire di più anche nella banda ultra-larga e nella Pa digitale’ di Luigi Garofalo Siamo a giugno ed è tempo di “pagelle” non solo per gli studenti, ma anche per il Governo. Ieri è stata consegnata all’Italia quella inviata dalla Commissione Ue, che contiene cinque raccomandazioni per aiutare il nostro Paese a programmare per i prossimi 18 mesi la politica economica e soprattutto ad…

Internet FCA-Renault: Eliseo e Nissan affossano l’intesa, tra i nodi chiave il mercato delle batterie di Flavio Fabbri Dopo sei ore di discussione, il Consiglio di amministrazione della Renault ha annunciato ieri in seconda convocazione di non essere ancora in grado di dare una risposta univoca alla proposta di fusione avanzata da FCA. L’auspicio, espresso a Bologne-Billancourt, alle porte della Capitale francese, è…

Telecoms Vodafone, il 16 giugno il lancio commerciale del 5G per aziende e consumatori di Luigi Garofalo Tra 10 giorni a Milano (e nei 28 comuni dell’area metropolitana), Torino, Bologna, Roma e Napoli sarà possibile “toccare con mano” il 5G con la rete Vodafone. Il lancio commerciale per i clienti (sia consumer sia business) segue l’annuncio di ieri, che ha rappresentato una giornata storica per il nostro…

Internet Google, Facebook&Co. Perché sono finite nel mirino delle Autorità internazionali di Piero Boccellato I regolatori della concorrenza degli Stati Uniti hanno finalmente preso coraggio e avviato delle indagini sul potere delle quattro maggiori aziende tecnologiche americane, in una mossa che preannuncia un nuovo significativo controllo delle loro pratiche commerciali. Mentre non è chiaro quali siano…

Cybersecurity Cybercrime, in Italia la sanità resta il settore più colpito. In calo l’hacktivism di Piero Boccellato Nel 2018 gli attacchi informatici gravi sono aumentati del 38% su base annua raggiungendo la cifra di 1.552, pari a 129 attacchi al mese contro i 94 del 2017. La stragrande maggioranza (1.232 attacchi) è rappresentata dal cybercrime, che “si evolve”. In calo l’hacktivism (hacker attivisti come Anonymous),…

Internet Banca dati nazionale del “Dat”, via libera del Garante privacy di Flavio Fabbri È arrivato oggi il via libera definitivo da parte del Garante privacy al decreto proposto dal Ministero della Salute per l’istituzione della “banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)”, che poi è il noto argomento del “testamento biologico”, tramite cui si consente alla…

Internet “Adotta un punto WiFi”: prosegue la campagna Lepida in Emilia Romagna, ecco mappa e costi di Flavio Fabbri Attivare in tutto il territorio regionale, soprattutto là dove mancano, punti di accesso WiFi in modalità gratuita e senza necessità di autenticazione. Prosegue l’iniziativa Lepida in Emilia Romagna per aumentare il livello di connettività generale e in particolare in quelle aree considerate a fallimento…

Internet Con Spid accesso alla Pa digitale nel resto dell’Ue (Cambiare residenza, aprire conto corrente) di Luigi Garofalo Se vuoi cambiare residenza e trasferirla in uno dei Paesi dell’Unione europea esistono due modalità: quella tradizionale con carta, burocrazia e gincana tra gli uffici pubblici italiani e stranieri, e quella digitale, che consente di effettuare online il cambio di residenza. Quest’ultima scelta è possibile…

Internet Hate speech, l’Agcom presenta la nuova regolamentazione ma senza nessun richiamo agli OTT di Michele Mezza L’Agcom presenta all’Ordine dei Giornalisti la nuova regolamentazione controlla diffusione dei messaggi d’Odio, ma senza nessun richiamo alle esplicite responsabilità degli OTT. Le piattaforme sembrano solo acquari neutri dove nuotano pesci in libertà. Per approfondire L’Agcom presenta il regolamento…

Smart City Smart city economy globale a 238 miliardi di dollari nel 2025 di Flavio Fabbri Oggi, più del 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane, con un flusso di 1,3 milioni di persone che giornalmente va a gonfiare il volume demografico delle nostre città. Entro il 2040 tale dato salirà al 65%, mentre nel 2025 saranno 30 le megacity con oltre 10 milioni di abitanti e più di 500…

Internet Bando per la valorizzazione e digitalizzazione del Patrimonio artistico e documentale di Sercam Advisory Requisiti di ammissibilità I soggetti privati che intendono presentare istanza devono: a) essere soggetti ammissibili ai sensi della l.r. 11/2018 aventi natura giuridica privata (istituzioni culturali e formative, enti e istituzioni religiose, associazioni e fondazioni private, altri enti che…

Mappamondo Radio Vaticana, al via dall’8 giugno il notiziario in lingua latina di Redazione Key4biz Al via sabato 8 giugno sulle frequenze di Radio Vaticana ‘Hebdomada Papae, notitiae vaticanae latine redditae’ (La settimana del Papa, notiziario vaticano in lingua latina), il nuovo spazio informativo settimanale in latino sull’attività del Papa e della Santa Sede. Un’iniziativa che nasce dalla…

Mappamondo Salone Nautico Internazionale di Genova, Fastweb Main sponsor dell’evento di Redazione Key4biz Fastweb anche quest’anno è main sponsor della 59a edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, tra le principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto in programma dal 19 al 24 settembre. Grazie alla realizzazione di un collegamento a banda ultra larga in fibra ottica, per tutta…

Video del giorno FormaMentis InnovACTION Award 2019. I Giovani disegnano il futuro di Redazione Key4biz 49 giovani studenti immaginano il futuro: un concorso di idee per la riqualificazione del Bosco di Rogoredo. …