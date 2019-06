Dailyletter 3672 del 5 giugno 2019

Internet Vodafone accende il 5G a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Bisio: ‘Rete in real time, 10 volte più veloce del 4G’ di Luigi Garofalo Vodafone ha acceso oggi la rete 5G e la commercializzazione dei servizi in cinque città: Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. L’annuncio è stata dato da Aldo Bisio, l’Ad di Vodafone Italia: “Oggi diamo il via al 5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città per poi estendere la copertura alle maggiori…

Telecoms Tim e Gedi vendono Persidera a F2i ed Ei Towers. Operazione da 240 milioni di Luigi Garofalo Tim e il gruppo editoriale Gedi hanno raggiunto un accordo vincolante con F2i e EI Towers per la cessione delle partecipazioni detenute in Persidera (dispone di 5 multiplex digitali a copertura nazionale) – pari rispettivamente al 70% e al 30% del capitale – sulla base di un Enterprise Value pari ad…

Media L’Agcom presenta il regolamento contro l’hate speech. Ma senza sanzioni non è efficace di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, presso la sede centrale del Consiglio Nazionale dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (Cnog), in via Sommacampagna a Roma, è stato presentato il regolamento contro i “discorsi d’odio” che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato il 15 maggio scorso, dandone…

Internet Sbudy5, Vetrya presenta la piattaforma basata su IA per abilitare i servizi 5G di Piero Boccellato Vetrya ha rilasciato una piattaforma basata su modelli d’intelligenza artificiale che abilita lo sviluppo di servizi per la rete mobile 5G. Il gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband , spiega che…

Media Un quarto degli internauti francesi guarda eventi live stream pirata, crescono le IPTV illegali di Flavio Fabbri Un nuovo Report dell’Hadopi, dal titolo “La consommation illicite de programmes tv en direct”, ha puntato il dito sulla pirateria che colpisce le dirette televisive di eventi live, tra cui le più importanti manifestazioni musicali e sportive a livello nazionale ed internazionale. Dallo studio emerge…

Cybersecurity Cybercrime, in Italia la PA è presa di mira da Ransomware, Banking Trojan e Spear Phishing di Piero Boccellato Gli attacchi informatici che colpiscono di più la Pubblica Amministrazione in Italia? Ransomware, Banking Trojan e campagne malevole mirate principalmente al furto di credenziali istituzionali chiamate Sprear Phishing. Lo hanno rivelato gli esperti di cybersecurity del Computer Emergency Response…

Internet Le news di Sky Sport anche su WhatsApp (Come si configura il servizio gratuito) di Luigi Garofalo Le notizie di Sky Sport anche su WhatsApp. La novità è stata annunciata durante la presentazione degli eventi sportivi che saranno trasmessi in estate dalla media company su tutte le sue piattaforme. Per ricevere, gratuitamente, su WhatsApp le ultime news e video di Sky Sport su calcio, calciomercato,…

Internet A prova di privacy il trojan che ha intercettato il telefonino di Palamara? (Si può usare per ogni indagato nella Pa) di Luigi Garofalo Può far ascoltare le telefonate ma raccogliere gli audio ambientali (tramite l’attivazione del microfono), i video tramite l’attivazione in remoto della telecamera, il tracciamento degli spostamenti tramite il Gps, la cronologia della navigazione online o la navigazione in diretta, registrare qualsiasi…

Internet eCommerce: mercato globale a 3.500 miliardi, motore di crescita e innovazione di Flavio Fabbri L’ecommerce non è una nicchia o un segmento isolato, ma un vero e proprio motore di crescita e innovazione del retail offline. Una leva che è stimata raggiungere, alla fine del 2019, i 3.500 miliardi di dollari a livello globale. Stessa tendenza anche in Italia, dove, con fatica, dovrebbe registrare…

Internet Privacy, dopo l’Irlanda altri 9 Paesi contro Google di Piero Boccellato I problemi di privacy di Google non finiscono. Secondo quanto riferito ieri da Reuters, sembra infatti che 9 Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria e Slovenia – abbiano sporto denuncia presso le rispettive autorità Antitrust per investigare…

Smart City Micromobilità elettrica: Toninelli firma il decreto per la sperimentazione in città di Flavio Fabbri Novità importanti per hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel, cioè i principali mezzi di spostamento che compongono la galassia della micromobilità elettrica in ambito urbano: il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto di attuazione della…

Smart City Smart roads, in Europa saranno potenziate da cloud e IA. Accenture lancia il “Connected Car Lab” di Flavio Fabbri Strade che connettono tutti i veicoli in transito e i veicoli stessi che si interconnettono tra loro e con la rete: le smart roads sono sempre più vicine e si moltiplicano i progetti e le innovazioni, con l’obiettivo di offrire una nuova esperienza di guida e mobilità, ma soprattutto di rendere i trasporti…

Internet Privacy, commenti ai canali e più visibilità. Tutto sull’ultimo update di Telegram di Rachele Zinzocchi Telescope, Telegraph e la sicurezza di Telegram: di questo abbiamo parlato nell’ultima puntata della nostra Guida alle principali funzioni dell’App. Lasciamo però per un attimo la nostra analisi ragionata delle caratteristiche essenziali di Telegram per far una rapida incursione nell’attualità e dare…

Internet Cultura e audiovisivo, bando da 1,3 milioni della Regione Lombardia di Sercam Advisory Descrizione La Regione Lombardia con i presenti bandi intende sostenere i progetti di promozione educativa e culturale, di promozione della musica e della danza e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva per l’anno 2019. L’invito è relativo ai seguenti ambiti di intervento, di…

Games Starbreeze licenzia un quarto dei suoi impiegati di Redazione Eurogamer.it Starbreeze, publisher di Payday 2 e Overkill’s The Walking Dead, ha annunciato il licenziamento di circa 60 impiegati. La mossa di Starbreeze, in dichiarata difficoltà, è volta a ridurre i costi e sarà mesa in atto nel mese di novembre 2019. ”Negli ultimi sei mesi abbiamo apportato numerose…

Games Ubisoft conferma Watch Dogs Legion di Redazione Eurogamer.it Ubisoft ha confermato una recente fuga di notizie annunciando di avere in programma il prossimo Watch Dogs per l’E3. Watch Dogs Legion, questo il nome del terzo capitolo della serie, dovrebbe essere ambientato in una distopica Londra post-brexit. Una caratteristica particolare del gioco, apparentemente…

Mappamondo #Maturità2019: online le commissioni d’esame, motore di ricerca sul sito del Miur di Redazione Key4biz Sono disponibili da oggi sul sito www.miur.gov.it le commissioni dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione. Un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. La prima prova scritta, italiano, è in calendario mercoledì 19 giugno 2019, a partire dalle ore 08.30. La seconda prova, diversa…